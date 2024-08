Băng vĩnh cửu tan, sinh vật 40.000 năm hồi sinh có đáng sợ?

Thuật ngữ “virus cổ chưa biết” nghe có vẻ đáng sợ, kết hợp với những vấn đề hiện tại mà thế giới đang phải đối mặt và xu hướng nóng lên toàn cầu, người ta lo lắng liệu virus cổ có xuất hiện trở lại hay không?. Ảnh: RENS

Chúng cần ký sinh trong tế bào sống trước khi có thể nhân lên với số lượng lớn. Virus có số lượng và chủng loại lớn nhất hành tinh nhưng theo hiểu biết hiện nay của nhân loại thì không có nhiều loại virus có thể lây nhiễm vào cơ thể con người. Ảnh: Sience Dailly Trong phần “Phân loại vi-rút”, các nhà khoa học về loài người đã xác định được hơn 5.500 loại vi-rút, nhưng chỉ có hơn 200 loại có thể lây nhiễm vào cơ thể con người, và không phải loại vi-rút nào cũng có hại. Ngược lại, một số loại vi-rút cũng có thể giúp ích cho con người. Năm 2016, một cậu bé 12 tuổi ở Siberia qua đời một cách bí ẩn. Người ta phát hiện cậu bé đã tiếp xúc với xác tuần lộc chết với bào tử bệnh than. Vào đầu thế kỷ 20 triệu con tuần lộc chết vì bệnh than. Một số xác tuần lộc chết bị bao phủ bởi băng, tuyết và không nhìn thấy ánh sáng ban ngày trong một thời gian dài. Do biến đổi khí hậu, băng và tuyết bao phủ xác tuần lộc tan chảy.Xác tuần lộc chết sẽ giải phóng bào tử bệnh than, có thể kích hoạt trở lại thành Bacillus anthracis truyền nhiễm trong những trường hợp thích hợp. Mặc dù đây là vi khuẩn chứ không phải vi rút nhưng nó vẫn là lời cảnh báo đối với con người. Ảnh WHO Đã có một số trận dịch tương đối lớn trong lịch sử loài người. Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 được gọi là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Ảnh Science DailyLần đầu tiên dịch này xuất hiện tại một trại quân sự ở Kansas, Mỹ, sau đó bắt đầu xuất hiện trên toàn thế giới, đến mùa thu năm 1918, đã có một đợt bùng phát lớn trên khắp thế giới. Ảnh AP Dịch bệnh không bắt đầu thuyên giảm cho đến năm 1920. Theo thống kê, dịch cúm Tây Ban Nha đã lây nhiễm cho khoảng 1 tỷ người trên thế giới và khiến khoảng 50 đến 100 triệu người tử vong. Ảnh AP Vào thời điểm đó, do công nghệ kém phát triển, hầu hết mọi người chỉ có thể dựa vào sức đề kháng của chính mình nếu bị nhiễm virus.

Sau khi bệnh dịch qua đi, nó không bao giờ xuất hiện nữa. Phải đến cuối những năm 1990, các nhà khoa học mới phát hiện ra một xác người đông lạnh ở Alaska. Ảnh Look AUD

Người ta phát hiện ra rằng ông đã chết vì đại dịch cúm Tây Ban Nha vào thời điểm đó, đã giải trình tự bộ gen của virus cúm Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên mọi người biết nó là loại virus gì.



Từ năm 2014 đến năm 2015, các nhà khoa học Pháp đã phát hiện ra hai loại virus thời tiền sử từ trầm tích trong một hang động. Chúng là những loại virus khổng lồ thời tiền sử cách đây 30.000 năm. Có thể thấy rằng trong môi trường lạnh và không có oxy, virus hoặc vi khuẩn có thể đi vào trạng thái không hoạt động và đợi đến khi gặp điều kiện thích hợp ở thế giới bên ngoài, chúng mới có thể thức dậy và có thể tồn tại truyền nhiễm. Ảnh: Science Dailly Virus gây bệnh hải cẩu (PDV) đã gây ra cái chết của số lượng lớn hải cẩu ở Bắc Đại Tây Dương. Năm 2002, hàng nghìn con hải cẩu chết ở các cảng châu Âu do nhiễm loại virus này. Ảnh NielsenTừ năm 2004 đến năm 2009, tốc độ tan chảy của băng biển Bắc Cực ngày càng tăng. Các nhà khoa học phân tích rằng băng biển tan chảy đã buộc một số loài động vật biển phải thay đổi lộ trình di cư, điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm và lây truyền do tiếp xúc. Ảnh: Baidou Các nhà khoa học đã phát hiện ra 32 loại virus thời tiền sử trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng. DNA của 4 loại virus được con người biết đến và 28 loại còn lại con người chưa biết đến. Mọi người không cần phải lo lắng, ngay cả khi lớp băng vĩnh cửu tan chảy, virus thời tiền sử đã lộ diện, chúng có thể đã chết trong quá trình rã đông. Ngay cả khi virus thời tiền sử sống lại, nó có thể không lây nhiễm hoặc gây bệnh cho con người. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải quay lại vấn đề làm thế nào để kiểm soát sự nóng lên toàn cầu. Ảnh Joypic.com

