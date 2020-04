iPhone SE 2020 “cập bến” Việt Nam: Fan Táo nói gì?

Mới đây, chiếc iPhone SE 2020 đã cập bến Việt Nam theo đường "xách tay" của một số các cửa hàng. Các fan Táo sau khi những cái thở dài về thiết kế không khác gì iPhone 8 trong buổi ra mắt lại khen nhiều điểm dựa trên thực tế. Ảnh: tinhte.vn Phụ kiện của chiếc SE 2020 không có gì thay đổi so với phiên bản iPhone 8 gồm tai nghe, cáp sạc lightning, củ sạc 5W, sách hướng dẫn và que trọc sim như thường lệ. Tại bản xách tay về Việt Nam củ sạc là sạc 3 chân vuông thường dùng thì trường Hàn, Nhật, Hồng Kông và một vài thị trường châu Âu. Ảnh: tinhte.vn Thiết kế mặt trước vẫn giữ formal như cũ không có sự thay đổi lớn và khác biệt so với thế hệ iPhone 8. tuy nhiên cách đóng gói Seal mới khá dễ mở và tiện lợi. Ảnh: tinhte.vn Cảm nhận đầu tiên của Fan Táo cảm nhận khá thiện cảm, máy mang lại cảm giác chác chắn dù vẫn có có thích và khối lượng như iPhone 8. Ảnh: tinhte.vn SE 2020 hỗ trợ 1 nano Sim và 1 esim, cạnh bên phải màn hình là phím nguồn và khe sim. Ảnh: tinhte.vn Cạnh trái vẫn không khác gì iPhone 8 từ khoảng cách phím, lẫy tắt âm nhanh cũng giống iPhone 8. Ảnh: tinhte.vn Mặt lưng kính đơn giản và cũng là điểm khác biệt so với iPhone 8 ở vị trí logo "táo khuyết" ở chính giữa. Mặc dù là thay đổi khá nhỏ nhưng việc đưa logo táo vào trung tâm và loại bỏ tất cả chữ bên dưới lại cho cảm giác khá hiện đại, kiểu tối giản. Đây là một cảm nhận thực tế khi ifan cầm trên tay chiệc SE 2020 này. Ảnh: tinhte.vn Cạnh dưới vẫn là cổng lightning nằm chính giữa 2 cụm loa đặt đối xứng theo cả trục dọc lẫn trục ngang. Ảnh: tinhte.vn Điều mới mẻ trên chiếc ifan nhận ra dù phía Apple không hề nói tới là nút "home" tại tính năng "máy bay" nhìn phím home như ngang bằng với mặt màn hình. Ảnh: tinhte.vn Phím "Home" khi tắt bỏ chế độ máy bay và bật máy lên thì lại có cảm giác nổi khối hơn và khá dễ nhận diện. Đây chỉ là một cảm nhận cảm tính nhưng khá thú vị của ifan. Ảnh: tinhte.vn Cụm camrea sau không khác biệt nhiều so với iPhone 8, Camera chính của iPhone SE 2020 là 12MP và camera selfie 7MP. Đối với SE 2020 nhờ sử dụng chip A13 nên có tính năng chụp hình potrait dễ dàng xoá phông hơn iPhone 8, tuy nhiên với chỉ có 1 camera sau việc xoá phông vẫn phải nhờ vào thuật toán nhiều hơn. Ảnh: tinhte.vn

