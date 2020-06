"Bà Tân Vlog" Hàn Quốc nhận "kết đắng" khi làm trà sữa siêu to khổng lồ

Theo thời gian, nội dung dạng chế biến những món ăn siêu to khổng lồ có vẻ đã trở nên nhàm chán, mất dần đi sự mới lạ và thú vị như trước đó, thế nhưng tại Hàn Quốc, nội dung này vẫn khá được ưa chuộng. Điển hình như mới đây, cô nàng Nareum TV - một kênh Youtube cũng sở hữu tới 1.6 triệu subs cũng đã học theo bà Tân Vlog, làm cốc trà sữa trân châu khổng lồ và hứng chịu cái kết đắng ngắt. Pha chế biến món trà sữa trân châu khổng lồ phiên bản Hàn Quốc trên kênh Nareum TV Cũng với những nguyên liệu cơ bản, điểm nhấn chính là chiếc ly khổng lồ cao khoảng 1m3. Sau khi đã hoàn thành phần cốt, nữ Youtuber quyết định đổ đá vào chiếc cốc Sau đó là khuấy đều lên và chuẩn bị thưởng thức Cứ ngỡ món trà sữa đã thành hình, nhưng chẳng ai ngờ được, đúng vào thời khắc mà tất cả mong chờ cũng như hồi hộp nhất, ly trà sữa bỗng nhiên xuất hiện các lỗ thủng và theo quán tính, nước từ bên trong cũng tràn ra như thác đổ tới mức ướt nhẹp cả người của nữ Youtuber cũng như ngôi nhà. Để rồi ở đoạn kết của clip, tất cả những người tham gia, thay vì có cơ hội thưởng thức một món giải khát ngon nghẻ lại phải hò nhau, tất bật dọn sạch bãi chiến trường. Nhiều người cho rằng, lý do chính khiến cho sự cố xảy ra đó là trong quá trình khuấy, nàng Youtuber đã có phần hơi mạnh tay và khiến cho chiếc ly xuất hiện vết nứt, qua đó trực tiếp làm hỏng luôn thành quả từ đầu. Bên cạnh một số ý kiến tỏ ra thông cảm, cũng có khá nhiều bình luận lên án các tuyến nội dung tương tự như vậy, cho rằng đó là một sự lãng phí và việc làm các món ăn siêu to khổng lồ chỉ mang mục đích câu view, like chứ hoàn toàn không có một ý nghĩa hay thông điệp tích cực nào cho người xem.

Theo thời gian, nội dung dạng chế biến những món ăn siêu to khổng lồ có vẻ đã trở nên nhàm chán, mất dần đi sự mới lạ và thú vị như trước đó, thế nhưng tại Hàn Quốc, nội dung này vẫn khá được ưa chuộng. Điển hình như mới đây, cô nàng Nareum TV - một kênh Youtube cũng sở hữu tới 1.6 triệu subs cũng đã học theo bà Tân Vlog, làm cốc trà sữa trân châu khổng lồ và hứng chịu cái kết đắng ngắt. Pha chế biến món trà sữa trân châu khổng lồ phiên bản Hàn Quốc trên kênh Nareum TV Cũng với những nguyên liệu cơ bản, điểm nhấn chính là chiếc ly khổng lồ cao khoảng 1m3. Sau khi đã hoàn thành phần cốt, nữ Youtuber quyết định đổ đá vào chiếc cốc Sau đó là khuấy đều lên và chuẩn bị thưởng thức Cứ ngỡ món trà sữa đã thành hình, nhưng chẳng ai ngờ được, đúng vào thời khắc mà tất cả mong chờ cũng như hồi hộp nhất, ly trà sữa bỗng nhiên xuất hiện các lỗ thủng và theo quán tính, nước từ bên trong cũng tràn ra như thác đổ tới mức ướt nhẹp cả người của nữ Youtuber cũng như ngôi nhà. Để rồi ở đoạn kết của clip, tất cả những người tham gia, thay vì có cơ hội thưởng thức một món giải khát ngon nghẻ lại phải hò nhau, tất bật dọn sạch bãi chiến trường. Nhiều người cho rằng, lý do chính khiến cho sự cố xảy ra đó là trong quá trình khuấy, nàng Youtuber đã có phần hơi mạnh tay và khiến cho chiếc ly xuất hiện vết nứt, qua đó trực tiếp làm hỏng luôn thành quả từ đầu. Bên cạnh một số ý kiến tỏ ra thông cảm, cũng có khá nhiều bình luận lên án các tuyến nội dung tương tự như vậy, cho rằng đó là một sự lãng phí và việc làm các món ăn siêu to khổng lồ chỉ mang mục đích câu view, like chứ hoàn toàn không có một ý nghĩa hay thông điệp tích cực nào cho người xem.