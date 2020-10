Ba gái xinh "gây bão" làng Golf Việt vì quá gợi cảm, quyến rũ

Chơi golf là một trong những môn thể thao hot girl Đà Nẵng - Thái Thảo Nguyên yêu thích. Cô nàng sinh năm 1998, sinh viên trường Đại học RMIT, được mệnh danh là "hot girl xinh nhất Đà Nẵng". Đây là một trong những cách giúp Thảo Nguyên nâng cao sức khoẻ tim mạch, cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng mệt mỏi. Nữ golf thủ này bắt đầu tập tành chơi golf từ năm 2019. Dù chỉ mới gia nhập đường đua sân golf nhưng nhờ vào nhan sắc cực phẩm, cô nàng đã được nhiều người gọi với mỹ từ như "mỹ nhân sân golf" hay "mỹ nhân chơi golf đẹp nhất Việt Nam". Nhờ thường xuyên vận động, hot girl Đà Nẵng giữ được vóc dáng đẹp. Danh sách "gái đẹp sân golf" vừa ghi tên Khánh Hà - bạn gái của thiếu gia Phan Hoàng. Cô nàng khiến dân tình phải trầm trồ với body hút mắt trong trang phục chơi golf. Trước đây, Khánh Hà ghi điểm nhờ khuôn mặt xinh xắn cùng vóc dáng mảnh mai và khí chất đúng chuẩn tiểu thư. Những bộ quần áo thể thao đơn giản, ôm dáng giúp Khánh Hà khéo léo khoe đường cong cơ thể và cả đôi chân thon gọn. Việc đi chơi golf chẳng mấy chốc mà Khánh Hà sẽ có body khiến nhiều ngắm phải say mềm. Chẳng cần phải tạo dáng quá cầu kì bạn gái thiếu gia Phan Hoàng cũng khiến nhiều người phải nghiêng ngả. Nhắc đến hội gái xinh mê golf không thể thiếu cái tên Âu Hà My - nữ giảng viên xinh đẹp. Trang Facebook cá nhân của Hà My liên tục cập nhật hình ảnh trên sân golf của cô. Đi đánh golf nhưng Hà My ăn vận sành điệu như đi diễn thời trang. Body chuẩn giúp cho Âu Hà My dù diện trang phục đơn giản cũng cực kỳ nổi bật trên sân golf. Giảng viên còn có hẳn một BST, áo và chân váy đồng điệu để thay đổi khi đi chơi thể thao. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những màn lột xác bùng nổ của mỹ nhân Việt! - Nguồn: SaoStar

Chơi golf là một trong những môn thể thao hot girl Đà Nẵng - Thái Thảo Nguyên yêu thích. Cô nàng sinh năm 1998, sinh viên trường Đại học RMIT, được mệnh danh là "hot girl xinh nhất Đà Nẵng". Đây là một trong những cách giúp Thảo Nguyên nâng cao sức khoẻ tim mạch, cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng mệt mỏi. Nữ golf thủ này bắt đầu tập tành chơi golf từ năm 2019. Dù chỉ mới gia nhập đường đua sân golf nhưng nhờ vào nhan sắc cực phẩm, cô nàng đã được nhiều người gọi với mỹ từ như " mỹ nhân sân golf " hay "mỹ nhân chơi golf đẹp nhất Việt Nam". Nhờ thường xuyên vận động, hot girl Đà Nẵng giữ được vóc dáng đẹp. Danh sách "gái đẹp sân golf" vừa ghi tên Khánh Hà - bạn gái của thiếu gia Phan Hoàng. Cô nàng khiến dân tình phải trầm trồ với body hút mắt trong trang phục chơi golf. Trước đây, Khánh Hà ghi điểm nhờ khuôn mặt xinh xắn cùng vóc dáng mảnh mai và khí chất đúng chuẩn tiểu thư. Những bộ quần áo thể thao đơn giản, ôm dáng giúp Khánh Hà khéo léo khoe đường cong cơ thể và cả đôi chân thon gọn. Việc đi chơi golf chẳng mấy chốc mà Khánh Hà sẽ có body khiến nhiều ngắm phải say mềm. Chẳng cần phải tạo dáng quá cầu kì bạn gái thiếu gia Phan Hoàng cũng khiến nhiều người phải nghiêng ngả. Nhắc đến hội gái xinh mê golf không thể thiếu cái tên Âu Hà My - nữ giảng viên xinh đẹp. Trang Facebook cá nhân của Hà My liên tục cập nhật hình ảnh trên sân golf của cô. Đi đánh golf nhưng Hà My ăn vận sành điệu như đi diễn thời trang. Body chuẩn giúp cho Âu Hà My dù diện trang phục đơn giản cũng cực kỳ nổi bật trên sân golf. Giảng viên còn có hẳn một BST, áo và chân váy đồng điệu để thay đổi khi đi chơi thể thao. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những màn lột xác bùng nổ của mỹ nhân Việt! - Nguồn: SaoStar