Apple lập tức “khai tử” 3 mẫu iPhone nào khiến iFan tiếc hùi hụi?

Mới đây, Apple đã ra mắt thế hệ iphone mới trong sự kiện "California Streaming". Bên cạnh đó, hãng cũng "khai tử" iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max và iPhone XR. Vì vậy, người dùng hiện không thể mua những mẫu iPhone này từ các cửa hàng Apple Store trên toàn thế giới cũng như trang chủ của Apple. Việc này đã trở thành thông lệ đối với các mẫu iPhone cao cấp khi Apple cho ra mắt dòng sản phẩm mới. iPhone XR từng đánh dấu chiến lược mới của Apple khi mang thiết kế của iPhone X lên một mẫu máy tầm trung. Đây là một thiết bị rất thành công của Táo Khuyết. Năm 2019, iPhone XR là smartphone bán chạy nhất thế giới. Kể cả khi Apple ra mắt 2 thế hệ iPhone tiếp theo vào năm 2019 và 2020, XR vẫn được giữ lại. Sau khi bị dừng bán, vị trí của iPhone XR sẽ được thay thế bằng iPhone 11. Bên cạnh đó, Apple tiếp tục giảm giá và bán một số dòng iPhone cũ như: iPhone SE 2020 có giá từ 429 USD, iPhone 11 giá 529 USD còn bộ đôi iPhone 12 mini, iPhone 12 có giá khởi điểm 629 USD. Những chiếc điện thoại mới ra mắt được Apple cải tiến về hiệu năng, camera và màn hình, nhiều màu sắc mới. Giá bán khởi điểm cho iPhone 13 mini và iPhone 13 tại Mỹ lần lượt là729 USD và 829 USD. Apple đã tăng gấp đôi dung lượng bộ nhớ cho 2 máy, với phiên bản thấp nhất có bộ nhớ 128 GB, tiếp đến là 256 GB và 512 GB. Trong khi đó, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max có 4 tùy chọn màu sắc: than chì, vàng, bạc và xanh nhạt. Giá bán khởi điểm 2 loại này lần lượt là 1.029 USD và 1.129 USD cho phiên bản bộ nhớ 128 GB. Apple cho biết pin iPhone 13 mini có thể xem video trong 17 giờ (13 giờ khi xem video trực tuyến) và lên đến 55 giờ khi người dùng nghe nhạc. Còn với iPhone 13, người dùng có thể dùng điện thoại này xem video trong 19 giờ (15 giờ khi xem video trực tuyến) và nghe nhạc trong 75 giờ mới cạn pin. Các mẫu ‌iPhone 13‌ Pro thậm chí còn có thời lượng pin dài hơn. Trong đó, pin của ‌iPhone 13‌ Pro kéo dài lâu hơn tới 1.5 giờ so với iPhone 12 Pro và pin của ‌iPhone 13‌ Pro Max kéo dài hơn tới 2.5 giờ so với iPhone 12 Pro Max. Cả 4 mẫu iPhone 13 mới sẽ tiếp tục hỗ trợ sạc MagSafe ở mức tối đa 15W hoặc có thể được sạc bằng bộ sạc không dây dựa trên Qi với công suất lên đến 7.5W. Tính năng sạc nhanh của các điện thoại này yêu cầu bộ sạc 20W trở lên và cáp USB-C tương thích. Ngay sau sự kiện của Apple, một số nhà bán lẻ ở Việt Nam đã công bố mức giá dự kiến các dòng iPhone 13 dao động từ 21,99 - 49,99 triệu đồng, đồng thời nhận đặt trước các sản phẩm ngay từ ngày 15/9. Mời các bạn xem video: Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV

Mới đây, Apple đã ra mắt thế hệ iphone mới trong sự kiện "California Streaming". Bên cạnh đó, hãng cũng "khai tử" iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max và iPhone XR. Vì vậy, người dùng hiện không thể mua những mẫu iPhone này từ các cửa hàng Apple Store trên toàn thế giới cũng như trang chủ của Apple. Việc này đã trở thành thông lệ đối với các mẫu iPhone cao cấp khi Apple cho ra mắt dòng sản phẩm mới. iPhone XR từng đánh dấu chiến lược mới của Apple khi mang thiết kế của iPhone X lên một mẫu máy tầm trung. Đây là một thiết bị rất thành công của Táo Khuyết. Năm 2019, iPhone XR là smartphone bán chạy nhất thế giới. Kể cả khi Apple ra mắt 2 thế hệ iPhone tiếp theo vào năm 2019 và 2020, XR vẫn được giữ lại. Sau khi bị dừng bán, vị trí của iPhone XR sẽ được thay thế bằng iPhone 11. Bên cạnh đó, Apple tiếp tục giảm giá và bán một số dòng iPhone cũ như: iPhone SE 2020 có giá từ 429 USD, iPhone 11 giá 529 USD còn bộ đôi iPhone 12 mini, iPhone 12 có giá khởi điểm 629 USD. Những chiếc điện thoại mới ra mắt được Apple cải tiến về hiệu năng, camera và màn hình, nhiều màu sắc mới. Giá bán khởi điểm cho iPhone 13 mini và iPhone 13 tại Mỹ lần lượt là729 USD và 829 USD. Apple đã tăng gấp đôi dung lượng bộ nhớ cho 2 máy, với phiên bản thấp nhất có bộ nhớ 128 GB, tiếp đến là 256 GB và 512 GB. Trong khi đó, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max có 4 tùy chọn màu sắc: than chì, vàng, bạc và xanh nhạt. Giá bán khởi điểm 2 loại này lần lượt là 1.029 USD và 1.129 USD cho phiên bản bộ nhớ 128 GB. Apple cho biết pin iPhone 13 mini có thể xem video trong 17 giờ (13 giờ khi xem video trực tuyến) và lên đến 55 giờ khi người dùng nghe nhạc. Còn với iPhone 13, người dùng có thể dùng điện thoại này xem video trong 19 giờ (15 giờ khi xem video trực tuyến) và nghe nhạc trong 75 giờ mới cạn pin. Các mẫu ‌iPhone 13‌ Pro thậm chí còn có thời lượng pin dài hơn. Trong đó, pin của ‌iPhone 13‌ Pro kéo dài lâu hơn tới 1.5 giờ so với iPhone 12 Pro và pin của ‌iPhone 13‌ Pro Max kéo dài hơn tới 2.5 giờ so với iPhone 12 Pro Max. Cả 4 mẫu iPhone 13 mới sẽ tiếp tục hỗ trợ sạc MagSafe ở mức tối đa 15W hoặc có thể được sạc bằng bộ sạc không dây dựa trên Qi với công suất lên đến 7.5W. Tính năng sạc nhanh của các điện thoại này yêu cầu bộ sạc 20W trở lên và cáp USB-C tương thích. Ngay sau sự kiện của Apple , một số nhà bán lẻ ở Việt Nam đã công bố mức giá dự kiến các dòng iPhone 13 dao động từ 21,99 - 49,99 triệu đồng, đồng thời nhận đặt trước các sản phẩm ngay từ ngày 15/9. Mời các bạn xem video: Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV