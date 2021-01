Apple hướng dẫn người mắc bệnh tim dùng iPhone 12 an toàn

Khi ra mắt iPhone 12 vào tháng 10 năm ngoái, Apple đã lưu ý rằng thế hệ điện thoại mới cùng các mẫu sạc MagSafe có thể gây nhiễu điện từ cho thiết bị y tế, gồm máy điều hòa nhịp tim và máy khử rung tim. Một báo cáo vào cuối tuần vừa qua của Apple với nội dung cho biết rằng tất cả các mẫu iPhone 12 đều có chứa nhiều nam châm hơn các mẫu iPhone trước đó, nhưng chúng sẽ không gây ra các nguy cơ nhiễu từ tính cho các thiết bị y tế. Tuy nhiên trong đoạn tiếp theo, Apple lưu ý rằng: Các thiết bị như máy tạo nhịp tim hay máy khử rung tim được cấy ghép trong người bệnh nhân, có thể chứa những cảm biến bị ảnh hưởng bởi nam châm. Do đó, để tránh bất kỳ khả năng tiềm ẩn nào xảy ra với những thiết bị này, hãy giữ iPhone 12 và sạc MagSafe cách xa ở một khoảng an toàn. Tuy nhiên hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để có những hướng dẫn cụ thể. Cách đây không lâu, tạp chí Heart Rhythm Journal đã công bố một nghiên cứu, trong đó có thử nghiệm cho thấy một máy tạo nhịp tim đã bị ngừng hoạt động khi đặt cạnh một chiếc iPhone 12. Nghiên cứu này đã khiến các nhà sản xuất thiết bị y tế phải thử nghiệm lại các máy tạo nhịp tim của mình, để xem có tác động từ iPhone 12 khiến cho chúng ngừng hoạt động hay không. Trên thực tế, bất kỳ thiết bị nào sử dụng nam châm có từ tính mạnh đều cần phải để tránh xa các thiết bị y tế quan trọng. Do đó theo như lời cảnh báo của Apple, người dùng nếu có sử dụng các thiết bị như máy tạo nhịp tim hay máy khử rung tim được cấy ghép trong cơ thể, thì tốt nhất nên để iPhone 12 và sạc MagSafe tránh xa khoảng cách an toàn trên 30cm. Câu cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, Apple nhấn mạnh rằng: “Nếu bạn nghi ngờ iPhone hoặc bất kỳ phụ kiện nào đang làm ảnh hưởng tới thiết bị y tế của mình, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức”. Tuy khuyến cáo, Apple vẫn khẳng định so với các mẫu iPhone trước, iPhone 12 không làm gia tăng nguy cơ nhiễu từ tính cho các thiết bị y tế, dù tất cả các mẫu iPhone mới đều chứa nhiều nam châm hơn.

