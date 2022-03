Ảnh thực tế iPhone 13 màu Alpine Green khiến iFan không thể rời mắt

Trong sự kiện "Peek Performance", Apple đã giới thiệu các màu sắc mới cho iPhone 13. Hai mẫu iPhone 13/13 Mini bổ sung màu xanh lá cây đậm (Green), trong khi iPhone 13 Pro/Pro Max mang màu xanh lá cây nhạt hơn (Alpine Green). Ảnh thực tế cũng cho thấy, với bộ đôi iPhone 13 và 13 Mini, màu xanh lá cây của máy đậm hơn rõ rệt. Trong khi đó, màu xanh trên iPhone 13 Pro và Pro Max lại khá nhạt, có ánh kim. Ảnh Engadget. Đồng thời, màu sắc xanh lá của iPhone 13 series cũng thay đổi theo góc nhìn của từng người nên cũng tạo ra sự thú vị nhất định. Ảnh Engadget. Ngoài khác biệt về màu sắc, mẫu máy này không có thêm bất cứ thay đổi gì so với những chiếc iPhone 13 đã ra mắt trước đó. Sản phẩm sẽ được bán ra từ ngày 18/3 và dự kiến sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam vào tháng 4. Ảnh Engadget. Hiện tại, iPhone 13/13 mini đã có tới 6 phiên bản màu sắc, gồm: Đỏ, Đen, Trắng, Xanh Navy, Hồng và Xanh Green. Trong khi iPhone 13 Pro/13 Pro Max cũng đã có 5 phiên bản màu khác nhau gồm: Vàng, Bạc, Xanh Sierra, Xám và Xanh Alpine Green. iPhone 13 Pro và 13 Pro Max có các phiên bản bộ nhớ 128/256/512/1TB, giá khởi điểm tương ứng 999 USD và 1.099 USD. Trong khi đó, iPhone 13 và 13 Mini có các tùy chọn 128/256/512GB, giá tương ứng từ 799 USD và 699 USD. Theo CEO Tim Cook, iPhone 13 là dòng sản phẩm đáng tự hào của hãng với sức mạnh của chip A15 Bionic đi kèm với iOS 15 - một trong những hệ điều hành di động được Apple khẳng định là tiên tiến nhất hiện nay. Bên cạnh những trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ, người dùng còn yêu thích dòng iPhone này bởi sự đa dạng về màu sắc để họ lựa chọn. Đây chính là lý do Apple ra mắt phiên bản màu mới cho dòng iPhone 13. Màu sắc mới của iPhone 13 vẫn đang gây bão mạng thì những thông tin về iPhone 14 rò rỉ cũng khiến các iFan đứng ngồi không yên. Mới đây nhà phân tích Ming-Chi Kuo vừa tiết lộ những thông tin mới nhất liên quan các mẫu iPhone 14 sắp ra mắt của Apple. Theo ông Kuo, sẽ chỉ có các mẫu iPhone 14 Pro mới được trang bị chip A16, trong khi các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ dùng lại chip A15 Bionic từ iPhone 13. Bốn mẫu iPhone 14 sẽ ra mắt năm 2022 gồm iPhone 14 (6.1 inch), iPhone 14 Max (6.7 inch), iPhone 14 Pro (6.1 inch), và iPhone 14 Pro Max (6.7 inch). Hai mẫu iPhone 14 giá cả phải chăng hơn iPhone 14 (6.1 inch), iPhone 14 Max (6.7 inch) sẽ dùng lại chip cũ của iPhone 13. Đây có thể là điểm khác biệt giữa các mẫu "Pro" và tiêu chuẩn. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

