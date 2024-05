Âm thanh kỳ quái ngoài đại dương, trăm năm vẫn là ẩn số

Cư dân ven biển Bắc Carolina đã nghe thấy những âm thanh bí ẩn giống như vụ nổ, được gọi là "Seneca Guns", trong hơn 150 năm qua. Những âm thanh lớn này đủ mạnh để làm rung cửa sổ và các tòa nhà. Gần đây, các nhà khoa học sử dụng dữ liệu địa chấn để tìm hiểu nguồn gốc và nguyên nhân của hiện tượng này, nhưng vẫn chưa tìm ra bí ẩn. Tên "Seneca Guns" xuất phát từ hồ Seneca ở ngoại ô New York, nơi cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Các tín hiệu liên quan đến các vụ nổ này có độ dài từ 1 đến 10 giây. Nhà văn James Fenimore Cooper đã mô tả những âm thanh này vào năm 1850 trong truyện ngắn "The Lake Gun". Cư dân Bắc Carolina đã đưa ra nhiều giả thuyết về nguyên nhân, từ bão, động đất, đến các vụ nổ mỏ đá hoặc tập trận quân sự. Các nhà nghiên cứu so sánh các sự kiện này với dữ liệu từ mạng lưới cảm biến địa chấn và khí quyển EarthScope Transportable Array, nhưng không tìm thấy bằng chứng về động đất trùng khớp, loại trừ hiệu quả rung chuyển mặt đất là nguyên nhân. Các nhà khoa học nghi ngờ hiện tượng này có nguồn gốc khí quyển, chẳng hạn như đá không gian va vào bầu khí quyển hoặc sự va chạm của sóng lớn. Khu vực Cape Fear được xác định là vị trí hứa hẹn nhất để tiếp tục nghiên cứu. Các bước tiếp theo sẽ liên quan đến việc thu thập thêm dữ liệu sử dụng một loạt trạm với nhiều micrô để xác định nguồn gốc âm thanh. Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

