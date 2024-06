Sắc vóc của ca sĩ MiA sau khi giảm 24 kg

Ca sĩ MiA vừa khoe thành tích giảm cân sau hơn 1 năm sinh nở. Nữ ca sĩ tự tin diện áo croptop khoe vòng eo săn chắc. Vóc dáng của MiA thon gọn, gợi cảm. Nữ ca sĩ từng khoe giảm đến 18 kg chỉ sau 6 tháng sinh con gái đầu lòng. Sau khi sinh nở, MiA được khen đẹp mặn mà hơn. Trước khi lập gia đình, giọng ca sinh năm 1991 phẫu thuật thẩm mỹ mũi và vòng một. "Lý do khiến MiA nâng ngực chính là do đặc thù công việc bận rộn, hay đi làm về khuya, lại ăn đêm dẫn tới tình trạng tăng cân. Sau đó, MiA dành những ngày nghỉ ở nhà để giảm cân, mà giảm cân làm ảnh hưởng tới vòng 1 khi cấu trúc ngực là từ mô mỡ. Chính vì vòng 1 to nhỏ theo cân nặng nên MiA quyết định nâng ngực để cố định số đo, luôn gợi cảm", MiA chia sẻ trên Dân Việt. Nữ ca sĩ nâng mũi vì mong muốn sở hữu gương mặt lai Tây. MiA kết hôn với Triệu Vương vào năm 2019 sau thời gian dài hẹn hò. Đến năm 2023, nữ ca sĩ sinh con. Triệu Vương kém MiA 3 tuổi, anh chững chạc hơn sau khi kết hôn. Vợ chồng MiA thường xuyên đăng ảnh tình tứ bên nhau trên trang cá nhân. Xem video: "MiA giả làm Trường Giang". Nguồn FBNV

