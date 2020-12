Airpods Max mạ vàng đẹp cỡ nào mà đắt gấp 180 so với giá gốc?

Ngày 28/12, thương hiệu Caviar của Nga đã giới thiệu AirPods Max Caviar, phiên bản đặc biệt của tai nghe AirPods Max với thân mạ vàng 18K, headband làm từ da cá sấu vô cùng sang trọng và độc đáo. Trên phiên bản này, nút chỉnh chế độ chống ồn và núm xoay Digital Crown cũng được mạ vàng. Nhà sản xuất cho biết mỗi chiếc tai nghe cần có khoảng 1 kg vàng 18K nguyên chất để chế tác, tặng kèm túi Smart Case được thiết kế riêng. Chiếc AirPods Max mạ vàng được Caviar bán ra với 2 màu trắng hoặc đen, giá bán 108.000 USD và dự kiến giao trong năm 2021. Do chi phí sản xuất và giá bán cao, chỉ có một chiếc được sản xuất cho mỗi màu. Caviar cho biết sản phẩm “khẳng định địa vị của chủ nhân, dành cho những người luôn muốn đứng đầu”. AirPods Max là mẫu tai nghe trùm đầu (over-ear) mới nhất của Apple với đệm tai có thể hoán đổi, chip H1 giúp kết nối nhanh với iPhone, iPad cùng nhiều tính năng như chống ồn chủ động, tăng cường âm thanh bên ngoài hay Adaptive EQ. Ngoài AirPods Max phiên bản giới hạn, Caviar cũng giới thiệu một số sản phẩm như Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản Golden 21 có giá 77.230 USD, Sony PlayStaton 5 được mạ vàng. Trước đó, vào năm 2019 Caviar cũng cho ra mắt AirPods Pro phiên bản vàng ròng với mức giá hơn 6.7790 USD (khoảng 1.57 tỷ đồng). Phiên bản AirPods Pro sang chảnh này có phần vỏ được hoàn thiện bằng vàng tiêu chuẩn hallmark 18 carat. Caviar còn cho biết phiên bản này là “độc nhất vô nhị”, cả thế giới chỉ có một. Do có phần vỏ được hoàn thiện hoàn toàn từ vàng 18K thay cho nhựa carbonate, nên trọng lượng của phiên bản AirPods Pro này sẽ nặng hơn nhiều so với bản thông thường. Ngoài việc được chế tác bằng lượng lớn vàng, thông số kỹ thuật của AirPods Pro Gold vẫn tương tự như bản gốc. Ví dụ như tính năng như giảm tiếng ồn chủ động hay Adaptive EQ tự động điều chỉnh âm thanh của từng bài hát sao cho phù hợp với tai của từng người; chế độ “Transparency” cho phép người dùng có thể nghe được âm thanh bên ngoài trong khi đang nghe nhạc hay gọi điện,…

Ngày 28/12, thương hiệu Caviar của Nga đã giới thiệu AirPods Max Caviar, phiên bản đặc biệt của tai nghe AirPods Max với thân mạ vàng 18K, headband làm từ da cá sấu vô cùng sang trọng và độc đáo. Trên phiên bản này, nút chỉnh chế độ chống ồn và núm xoay Digital Crown cũng được mạ vàng. Nhà sản xuất cho biết mỗi chiếc tai nghe cần có khoảng 1 kg vàng 18K nguyên chất để chế tác, tặng kèm túi Smart Case được thiết kế riêng. Chiếc AirPods Max mạ vàng được Caviar bán ra với 2 màu trắng hoặc đen, giá bán 108.000 USD và dự kiến giao trong năm 2021. Do chi phí sản xuất và giá bán cao, chỉ có một chiếc được sản xuất cho mỗi màu. Caviar cho biết sản phẩm “khẳng định địa vị của chủ nhân, dành cho những người luôn muốn đứng đầu”. AirPods Max là mẫu tai nghe trùm đầu (over-ear) mới nhất của Apple với đệm tai có thể hoán đổi, chip H1 giúp kết nối nhanh với iPhone, iPad cùng nhiều tính năng như chống ồn chủ động, tăng cường âm thanh bên ngoài hay Adaptive EQ. Ngoài AirPods Max phiên bản giới hạn, Caviar cũng giới thiệu một số sản phẩm như Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản Golden 21 có giá 77.230 USD, Sony PlayStaton 5 được mạ vàng. Trước đó, vào năm 2019 Caviar cũng cho ra mắt AirPods Pro phiên bản vàng ròng với mức giá hơn 6.7790 USD (khoảng 1.57 tỷ đồng). Phiên bản AirPods Pro sang chảnh này có phần vỏ được hoàn thiện bằng vàng tiêu chuẩn hallmark 18 carat. Caviar còn cho biết phiên bản này là “độc nhất vô nhị”, cả thế giới chỉ có một. Do có phần vỏ được hoàn thiện hoàn toàn từ vàng 18K thay cho nhựa carbonate, nên trọng lượng của phiên bản AirPods Pro này sẽ nặng hơn nhiều so với bản thông thường. Ngoài việc được chế tác bằng lượng lớn vàng, thông số kỹ thuật của AirPods Pro Gold vẫn tương tự như bản gốc. Ví dụ như tính năng như giảm tiếng ồn chủ động hay Adaptive EQ tự động điều chỉnh âm thanh của từng bài hát sao cho phù hợp với tai của từng người; chế độ “Transparency” cho phép người dùng có thể nghe được âm thanh bên ngoài trong khi đang nghe nhạc hay gọi điện,…