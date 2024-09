8 khu vực kỳ quái bậc nhất thế giới, lạnh người khi nghe tên

1. Tam giác quỷ Bermuda (Bermuda Triangle): Nằm ở phía tây bắc Đại Tây Dương, khu vực này nổi tiếng với những vụ mất tích bí ẩn của tàu thuyền và máy bay. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, từ hiện tượng tự nhiên đến các lý thuyết về người ngoài hành tinh. 2. Rừng tự sát Aokigahara (Nhật Bản): Nằm dưới chân núi Phú Sĩ, rừng Aokigahara được biết đến với tên gọi “Rừng Tự Sát” do số lượng lớn người đến đây để tự tử. Không khí u ám và những câu chuyện ma quái khiến nơi này trở nên rùng rợn. 3. Cổng địa ngục Darvaza (Turkmenistan): Đây là một hố lửa khổng lồ nằm giữa sa mạc Karakum, được tạo ra khi các nhà khoa học Liên Xô cố gắng khai thác khí đốt tự nhiên vào năm 1971. Hố lửa này đã cháy liên tục suốt hơn 50 năm. 4. Thác máu (Nam Cực): Thác nước này chảy ra từ sông băng Taylor và có màu đỏ như máu do chứa nhiều oxit sắt. Hiện tượng này tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ và đáng sợ. 5. Hang động Waitomo Glowworm (New Zealand): Hang động này nổi tiếng với hàng ngàn con đom đóm phát sáng, tạo nên một khung cảnh lung linh như dải ngân hà dưới lòng đất. 6. Hồ Natron (Tanzania): Hồ nước này có nhiệt độ cao và độ pH cực kỳ cao, khiến nước có màu đỏ và có khả năng hóa đá mọi vật thể tiếp xúc với nó. 7. Núi lửa Kawah Ijen (Indonesia): Núi lửa này nổi tiếng với dung nham màu xanh dương phát sáng vào ban đêm, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo và kỳ bí. 8.Salar de Uyuni (Bolivia): Đây là cánh đồng muối lớn nhất thế giới, tạo nên một bề mặt phản chiếu như gương khi có nước, khiến nơi này trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn mạng nhện có hình thù kỳ lạ ở rừng Amazon.

