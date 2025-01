Top ứng dụng trong quân sự đáng sợ nhất của trí tuệ nhân tạo

1. Súng máy tự động: AI được sử dụng để điều khiển súng máy tự động tại các khu vực xung đột như Bờ Tây và Dải Gaza. Những khẩu súng này có thể theo dõi và bắn mục tiêu mà không cần mệnh lệnh trực tiếp từ con người, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sát thương dân thường. (Ảnh: reddit) 2. Tên lửa dẫn đường bằng AI: Tên lửa sử dụng AI để tự động xác định và điều chỉnh đường bay theo các thay đổi trên chiến trường, giúp tăng độ chính xác. Tuy nhiên, chúng có thể bị lạm dụng hoặc rơi vào tay kẻ xấu.(Ảnh: Steam Community) 3. Phi đội máy bay không người lái tự động: Công nghệ "Bầy đàn Thích ứng Đa miền Tự động hóa" cho phép hàng loạt máy bay không người lái phối hợp tấn công mục tiêu. Đây là bước tiến lớn trong chiến tranh, nhưng đồng thời tạo nguy cơ khó kiểm soát khi AI hoạt động độc lập. (Ảnh: Futuro Prossimo) 4. Binh lính robot: Robot quân sự được phát triển để hỗ trợ binh sĩ trên chiến trường, từ trinh sát, rà phá bom mìn đến chiến đấu trực tiếp. Tuy nhiên, vấn đề đạo đức và nguy cơ bị lạm dụng vẫn còn bỏ ngỏ. (Ảnh: Penn Center for Innovation) 5. Thu thập thông tin tình báo bằng AI: AI giúp thu thập và phân tích dữ liệu tình báo với tốc độ cực nhanh, nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ vi phạm quyền riêng tư và tự do dân sự. (Ảnh: CDO Magazine) 6. Máy bay không người lái tự động: Máy bay Ghost Bat do AI điều khiển có thể hoạt động độc lập hoặc hỗ trợ phi công trong các nhiệm vụ giám sát và chiến đấu, mở ra kỷ nguyên mới trong không chiến. (Ảnh: SOFREP) 7. Tàu ngầm tự động hóa: Tàu ngầm tự động được điều khiển hoàn toàn bởi AI, có khả năng hoạt động dưới nước trong thời gian dài mà không cần sự can thiệp của con người. Chúng được trang bị các hệ thống cảm biến tiên tiến để thu thập thông tin tình báo, theo dõi tàu địch và thực hiện các nhiệm vụ như dò tìm mìn hoặc phá hoại các cơ sở hạ tầng dưới nước. (Ảnh: Picsea) 8. Côn trùng robot: Côn trùng robot, còn gọi là microbots, được thiết kế dựa trên hình dạng và hành vi của côn trùng thật, sử dụng AI để thực hiện các nhiệm vụ do thám, giám sát và thậm chí là tấn công. (Ảnh: Military Aerospace) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.

1. Súng máy tự động: AI được sử dụng để điều khiển súng máy tự động tại các khu vực xung đột như Bờ Tây và Dải Gaza. Những khẩu súng này có thể theo dõi và bắn mục tiêu mà không cần mệnh lệnh trực tiếp từ con người, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sát thương dân thường. (Ảnh: reddit) 2. Tên lửa dẫn đường bằng AI: Tên lửa sử dụng AI để tự động xác định và điều chỉnh đường bay theo các thay đổi trên chiến trường, giúp tăng độ chính xác. Tuy nhiên, chúng có thể bị lạm dụng hoặc rơi vào tay kẻ xấu.(Ảnh: Steam Community) 3. Phi đội máy bay không người lái tự động: Công nghệ "Bầy đàn Thích ứng Đa miền Tự động hóa" cho phép hàng loạt máy bay không người lái phối hợp tấn công mục tiêu. Đây là bước tiến lớn trong chiến tranh, nhưng đồng thời tạo nguy cơ khó kiểm soát khi AI hoạt động độc lập. (Ảnh: Futuro Prossimo) 4. Binh lính robot: Robot quân sự được phát triển để hỗ trợ binh sĩ trên chiến trường, từ trinh sát, rà phá bom mìn đến chiến đấu trực tiếp. Tuy nhiên, vấn đề đạo đức và nguy cơ bị lạm dụng vẫn còn bỏ ngỏ. (Ảnh: Penn Center for Innovation) 5. Thu thập thông tin tình báo bằng AI: AI giúp thu thập và phân tích dữ liệu tình báo với tốc độ cực nhanh, nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ vi phạm quyền riêng tư và tự do dân sự. (Ảnh: CDO Magazine) 6. Máy bay không người lái tự động: Máy bay Ghost Bat do AI điều khiển có thể hoạt động độc lập hoặc hỗ trợ phi công trong các nhiệm vụ giám sát và chiến đấu, mở ra kỷ nguyên mới trong không chiến. (Ảnh: SOFREP) 7. Tàu ngầm tự động hóa: Tàu ngầm tự động được điều khiển hoàn toàn bởi AI, có khả năng hoạt động dưới nước trong thời gian dài mà không cần sự can thiệp của con người. Chúng được trang bị các hệ thống cảm biến tiên tiến để thu thập thông tin tình báo, theo dõi tàu địch và thực hiện các nhiệm vụ như dò tìm mìn hoặc phá hoại các cơ sở hạ tầng dưới nước. (Ảnh: Picsea) 8. Côn trùng robot: Côn trùng robot, còn gọi là microbots, được thiết kế dựa trên hình dạng và hành vi của côn trùng thật, sử dụng AI để thực hiện các nhiệm vụ do thám, giám sát và thậm chí là tấn công. (Ảnh: Military Aerospace) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.