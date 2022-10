5 vùng đất biệt lập nhất hành tinh, hiếm người đặt chân tới

1. Đảo Palmerston ở New zealand: hòn đảo ở tận cùng thế giới. Nguồn: Amusing Planet Đây là một trong những vùng đất biệt lập và nhỏ bé ở Thái Bình Dương với rất nhiều rạn san hô nhô cao nên máy bay không thể hạ cánh đươc, phương tiện duy nhất được sử dụng để đến đây là tàu biển. Nguồn: TravelAsk. 2. La Rinconada ở Peru: là khu định cư cao nhất thế giới - hơn 5.000m trên mực nước biển. Nguồn: Periódico NMX. Điều kiện tồi tệ đến mức chỉ những người cứng cỏi nhất mới có thể “trụ” lại. Xương sống kinh tế của cả thị trấn là các mỏ vàng đào vào trong lòng núi. Nguồn: The Washington Post. 3. Tristan da Cunha tại Anh: hòn đảo nằm cách đất liền hơn 2.700 km, là nơi có người định cư xa xôi, hẻo lánh nhất trên thế giới. Nguồn: Internet. Mỗi năm có khoảng 60 chuyến tàu tới đây và thời gian di chuyển là 6 ngày. Nguồn: Anfrix. 4. Thị trấn Utqiagvik ở Alaska - Mỹ: giống như nhiều thị trấn ở Bắc Cực, nơi đây trải qua nhiều hiện tượng tự nhiên khắc nghiệt về nhiệt độ. Nguồn: truyenhinhdulich. Thiên nhiên khắc nghiệt vào mùa đông mang tới hiện tượng "ban đêm vùng cực" với 65 ngày liên tiếp chìm trong bóng tối. Nguồn: vtv.vn. 5. Oymyakon, Nga: là địa điểm lạnh nhất hành tinh với nhiệt độ trung bình âm 58 độ C. Nguồn: abc.es. Mọi thứ ở đây đều đóng băng. Bữa ăn của khoảng 500 cư dân địa phương điển hình bao gồm cá đông lạnh, thịt tuần lộc và đá viên máu ngựa với mì ống. Nguồn: vlasiss.org. Mời quý độc giả xem videio: 8 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Philippines | Wecheckinvn.

1. Đảo Palmerston ở New zealand: hòn đảo ở tận cùng thế giới. Nguồn: Amusing Planet Đây là một trong những vùng đất biệt lập và nhỏ bé ở Thái Bình Dương với rất nhiều rạn san hô nhô cao nên máy bay không thể hạ cánh đươc, phương tiện duy nhất được sử dụng để đến đây là tàu biển. Nguồn: TravelAsk. 2. La Rinconada ở Peru: là khu định cư cao nhất thế giới - hơn 5.000m trên mực nước biển. Nguồn: Periódico NMX. Điều kiện tồi tệ đến mức chỉ những người cứng cỏi nhất mới có thể “trụ” lại. Xương sống kinh tế của cả thị trấn là các mỏ vàng đào vào trong lòng núi. Nguồn: The Washington Post. 3. Tristan da Cunha tại Anh: hòn đảo nằm cách đất liền hơn 2.700 km, là nơi có người định cư xa xôi, hẻo lánh nhất trên thế giới. Nguồn: Internet. Mỗi năm có khoảng 60 chuyến tàu tới đây và thời gian di chuyển là 6 ngày. Nguồn: Anfrix. 4. Thị trấn Utqiagvik ở Alaska - Mỹ: giống như nhiều thị trấn ở Bắc Cực, nơi đây trải qua nhiều hiện tượng tự nhiên khắc nghiệt về nhiệt độ. Nguồn: truyenhinhdulich. Thiên nhiên khắc nghiệt vào mùa đông mang tới hiện tượng "ban đêm vùng cực" với 65 ngày liên tiếp chìm trong bóng tối. Nguồn: vtv.vn. 5. Oymyakon, Nga: là địa điểm lạnh nhất hành tinh với nhiệt độ trung bình âm 58 độ C. Nguồn: abc.es. Mọi thứ ở đây đều đóng băng. Bữa ăn của khoảng 500 cư dân địa phương điển hình bao gồm cá đông lạnh, thịt tuần lộc và đá viên máu ngựa với mì ống. N guồn: vlasiss.org. Mời quý độc giả xem videio: 8 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Philippines | Wecheckinvn.