3 thí nghiệm đặc biệt cho kết quả bất ngờ về du hành thời gian

1. Thí nghiệm của Stephen Hawking - Bữa tiệc cho người du hành thời gian: Vào ngày 28/6/2009, nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking đã tổ chức một bữa tiệc tại Đại học Cambridge, nhưng chỉ gửi lời mời sau khi bữa tiệc đã kết thúc. (Ảnh: Atlas Obscura) Mục tiêu của ông là kiểm tra xem liệu có ai từ tương lai sẽ quay lại quá khứ để tham dự bữa tiệc này hay không. (Ảnh: The Independent) Kết quả là không có ai xuất hiện, cho thấy hoặc là du hành thời gian không khả thi, hoặc những người du hành thời gian không quan tâm đến bữa tiệc.(Ảnh: Kite print) 2. Tìm kiếm dấu vết người du hành thời gian trên Internet: Một nhóm các nhà vật lý đã tiến hành tìm kiếm các dấu hiệu của người du hành thời gian trên Internet. Họ tập trung vào các sự kiện quan trọng như việc phát hiện sao chổi ISON vào năm 2012 và việc bầu Hồng y Jorge Mario Bergoglio làm Giáo hoàng Francis vào năm 2013. (Ảnh: Wikipedia) Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy thông tin về các sự kiện này xuất hiện trước khi chúng thực sự xảy ra. (Ảnh: WQXR) 3. Thí nghiệm Hafele–Keating: Năm 1971, các nhà khoa học Joseph Hafele và Richard Keating đã tiến hành một thí nghiệm bằng cách đặt các đồng hồ nguyên tử trên máy bay và bay quanh thế giới. (Ảnh: The Vintage News) Kết quả cho thấy các đồng hồ trên máy bay chạy chậm hơn so với các đồng hồ trên mặt đất, phù hợp với dự đoán của thuyết tương đối hẹp của Einstein. (Ảnh: Light and Matter) Thí nghiệm này chứng minh rằng thời gian có thể bị ảnh hưởng bởi tốc độ và trọng lực, mở ra khả năng du hành thời gian trong tương lai.(Ảnh: Wyoming Public Media)

