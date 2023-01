20 kính thiên văn bị “dội bom” bởi “quái vật vũ trụ” vượt thời gian

Mới đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) đã phát hiện ra một tia năng lượng phát sáng hiếm có, di chuyển với tốc độ gần như tốc độ ánh sáng, được tạo ra bởi một sự kiện vô cùng thảm khốc ở vùng vũ trụ 8,5 tỉ năm về trước. Vượt khoảng không - thời gian vĩ đại đó, nguồn năng lượng mạnh đến nỗi vẫn trở thành một tia sáng bất thường trước mắt các kính thiên văn Trái Đất. Hơn 20 kính viễn vọng từ Mỹ, Úc, Ấn Độ, Pháp, Chile... đã được huy động để tìm hiểu về nguồn sáng bí ẩn và xác đinh đó là một TDE - sự kiện lỗ đen nuốt sao. Sau cú đớp mồi dữ dội và ăn ngôi sao thiếu may mắn, lỗ đen đã phun ra một cú "ợ hơi" dưới dạng tia phản lực vô cùng mạnh mẽ. Luồng vật chất năng lượng cao đó chính là thứ làm chói lòa các kính thiên văn Trái Đất, dù ánh sáng từ nó đã du hành khoảng không gian 8,5 tỉ năm ánh sáng. Sự kiện được đặt tên là AT2022cmc, một TDE khác thường và phải được phun từ một lỗ đen quái vật quay cực nhanh. "Những quan sát này giúp chúng tôi khám phá vật lý cực đoan và năng lượng khong thể tạo ra trên Trái Đất" - giáo sư Jeff Cooke, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. Cách đây không lâu, "mắt thần" cực mạnh, Hubble - điều hành chính bởi NASA với sự cộng tác của ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu) - đã "nhìn" được một vật thể độc đáo ở trung tâm thiên hà ESO 583-G004 cách chúng ta 300 triệu năm ánh sáng. Dưới ánh sáng cực tím, sự kiện mang mã số AT2022dsb hiện ra như một chiếc đĩa bay hay chiếc bánh donut khổng lồ, được xác định là một TDE, tức sự kiện lỗ đen xé sao. Nhóm quan sát TDE AT2022dsb đã may mắn theo dõi được quang phổ cực tím của nó từ lúc ngôi sao xấu số bắt đầu bị bắt cho đến khi "đĩa bay" được tạo hình, vốn là vật chất của ngôi sao bị xé toạc và biến thành thứ giống đĩa bồi tụ quanh lỗ đen, do bị tác động bởi lực hấp dẫn từ phía "quái vật" này. Hố đen thường có xu hướng được hình thành khi một ngôi sao lớn chết đi và được mệnh danh là mồ chôn của vật chất vì không có gì có thể thoát được nó, kể cả ánh sáng. Số phận của một ai rơi vào một hố đen thật sự rất thảm khốc. Dưới lực hút khủng khiếp từ hố đen, cơ thể của họ sẽ trải qua quá trình “mì ống hóa” khiến từng bộ phận, xương và thậm chí nguyên tử bị xé rời ra. “Vẫn có rất ít hiện tượng hố đen ăn sao được hệ thống tia cực tím ghi lại bởi chúng sẽ mang lại nhiều thông tin mới. Do đó, chúng tôi rất hào hứng khi giờ đây đã nhận được rất nhiều dữ liệu liên quan đến hố đen từ sự kiện đã ghi lại được”, nhà khoa học Emily Engelthaler của Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian nói. >>>Xem thêm video: NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất (Nguồn: VTV24).

