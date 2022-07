10 hiện tượng huyền bí thế giới, đến chuyên gia cũng "lắc đầu bó tay"

1. Tấm vải liệm Turin. Đây là một trong những biểu tượng tôn giáo thiêng liêng nhất, được tín đồ Cơ Đốc giáo coi là tấm vải dùng để liệm xác và lưu giữ hình ảnh Chúa Jesus. Hơn 117 năm kể từ ngày ảnh âm bản của tấm vải lanh có dáng người đàn ông râu quai nón, người đầy vết tra tấn được cho là Chúa Jesus, rất nhiều nhà khoa học đã vào cuộc và gây ra các cuộc tranh cãi bất tận. Điều đặc biệt, các nhà khoa học không thể tạo ra được một bản sao tương tự dù cố gắng thế nào. Các hình ảnh trên bản sao luôn biến mất một cách bí ẩn. Tấm vải hiện được cất giữ ở nhà thờ lớn trên đường John the Baptist, (Turin, Italy). 2. Con tàu "ma". Được tìm thấy khi đang trôi dạt trên biển vào ngày 5/12/1872 với không một bóng người, Mary Celeste được gọi là một con tàu ma. Điều gì đã diễn ra với những thủy thủ đoàn, do bị chiếm tàu, sự cố từ thiên nhiên, hay bị người ngoài hành tinh bắt cóc...? Cho đến giờ, con tàu ma vẫn là một trong những câu chuyện bí ẩn nhất mọi thời đại. 3. Âm vang từ lòng đất. Năm 1997, các nhà khoa học Mỹ đã tập trung tại viện nghiên cứu hàng đầu quốc gia để quan sát và tìm hiểu về âm thanh kỳ lạ xuất hiện ở vài nơi trong thị trấn Taos, Mexico. Nhưng cho đến nay, nguồn gốc của âm thanh này vẫn đang thách đố các nhà khoa học tìm lời giải. 4. Quái vật hồ Loch Ness. Đã có nhiều ảnh chụp, thậm chí video được cho là đã ghi lại được bằng chứng về sự tồn tại của quái vật này. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được câu trả lời chính thức. 5. Bá tước Saint Germain là một nhân vật nổi tiếng lịch sử và được gọi là người đàn ông bất tử. Ông được cho là có nhiều khả năng kỳ lạ, trong đó có tài "xuất quỷ nhập thần", biến than thành vàng, ngọc và kim cương. Đặc biệt, ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài khoảng 45 tuổi bất chấp thời gian. 6. Bản thảo Voynich được phát hiện vào thế kỷ XX. Các chuyên gia bao gồm cả các thành viên xuất sắc nhất của cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã đầu tư rất nhiều tiền của để giải mã các thông điệp trong bản thảo, nhưng vẫn không thể tìm được chút bí mật nào từ chúng. 7. Người ngoài hành tinh và UFO. Năm 1878, người đầu tiên nhìn thấy UFO là một nông dân ở Texas. Từ đó đến nay, có vô vàn những câu chuyện huyền bí được thêu dệt xung quanh hiện tượng này. Tuy nhiên, cho đến nay, người ngoài hành tinh và UFO vẫn là một bí ẩn đối với toàn nhân loại. 8. Quái vật chân to Bigfoot được miêu tả là những con thú đồ sộ trông như con người với cơ thể phủ đầy lông và bàn chân cực lớn. Nhưng cũng giống như quái vật hồ Loch Ness, cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào thuyết phục về việc tồn tại thực sự của quái vật chân to này. 9. Bãi đá Stonehenge là một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần Amesbury, thuộc hạt Wiltshire ở Anh. Có rất nhiều câu chuyện huyền bí về bãi cự thạch này, nhưng các nhà khoa học cũng vẫn chưa giải mã được. 10. Babushka là một người phụ nữ bí ẩn luôn theo sát Tổng thống John F.Kennedy trong vụ ám sát năm 1963. Người phụ nữ này mặc áo choàng màu nâu và trùm khăn lên đầu. Tên Babuska được lấy từ chữ viết trên chiếc khăn. Cho đến nay, Babushka là ai, có nhiệm vụ gì vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời.

1. Tấm vải liệm Turin. Đây là một trong những biểu tượng tôn giáo thiêng liêng nhất, được tín đồ Cơ Đốc giáo coi là tấm vải dùng để liệm xác và lưu giữ hình ảnh Chúa Jesus. Hơn 117 năm kể từ ngày ảnh âm bản của tấm vải lanh có dáng người đàn ông râu quai nón, người đầy vết tra tấn được cho là Chúa Jesus, rất nhiều nhà khoa học đã vào cuộc và gây ra các cuộc tranh cãi bất tận. Điều đặc biệt, các nhà khoa học không thể tạo ra được một bản sao tương tự dù cố gắng thế nào. Các hình ảnh trên bản sao luôn biến mất một cách bí ẩn. Tấm vải hiện được cất giữ ở nhà thờ lớn trên đường John the Baptist, (Turin, Italy). 2. Con tàu "ma". Được tìm thấy khi đang trôi dạt trên biển vào ngày 5/12/1872 với không một bóng người, Mary Celeste được gọi là một con tàu ma. Điều gì đã diễn ra với những thủy thủ đoàn, do bị chiếm tàu, sự cố từ thiên nhiên, hay bị người ngoài hành tinh bắt cóc...? Cho đến giờ, con tàu ma vẫn là một trong những câu chuyện bí ẩn nhất mọi thời đại. 3. Âm vang từ lòng đất. Năm 1997, các nhà khoa học Mỹ đã tập trung tại viện nghiên cứu hàng đầu quốc gia để quan sát và tìm hiểu về âm thanh kỳ lạ xuất hiện ở vài nơi trong thị trấn Taos, Mexico. Nhưng cho đến nay, nguồn gốc của âm thanh này vẫn đang thách đố các nhà khoa học tìm lời giải. 4. Quái vật hồ Loch Ness . Đã có nhiều ảnh chụp, thậm chí video được cho là đã ghi lại được bằng chứng về sự tồn tại của quái vật này. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được câu trả lời chính thức. 5. Bá tước Saint Germain là một nhân vật nổi tiếng lịch sử và được gọi là người đàn ông bất tử. Ông được cho là có nhiều khả năng kỳ lạ, trong đó có tài "xuất quỷ nhập thần", biến than thành vàng, ngọc và kim cương. Đặc biệt, ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài khoảng 45 tuổi bất chấp thời gian. 6. Bản thảo Voynich được phát hiện vào thế kỷ XX. Các chuyên gia bao gồm cả các thành viên xuất sắc nhất của cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã đầu tư rất nhiều tiền của để giải mã các thông điệp trong bản thảo, nhưng vẫn không thể tìm được chút bí mật nào từ chúng. 7. Người ngoài hành tinh và UFO. Năm 1878, người đầu tiên nhìn thấy UFO là một nông dân ở Texas. Từ đó đến nay, có vô vàn những câu chuyện huyền bí được thêu dệt xung quanh hiện tượng này. Tuy nhiên, cho đến nay, người ngoài hành tinh và UFO vẫn là một bí ẩn đối với toàn nhân loại. 8. Quái vật chân to Bigfoot được miêu tả là những con thú đồ sộ trông như con người với cơ thể phủ đầy lông và bàn chân cực lớn. Nhưng cũng giống như quái vật hồ Loch Ness, cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào thuyết phục về việc tồn tại thực sự của quái vật chân to này. 9. Bãi đá Stonehenge là một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần Amesbury, thuộc hạt Wiltshire ở Anh. Có rất nhiều câu chuyện huyền bí về bãi cự thạch này, nhưng các nhà khoa học cũng vẫn chưa giải mã được. 10. Babushka là một người phụ nữ bí ẩn luôn theo sát Tổng thống John F.Kennedy trong vụ ám sát năm 1963. Người phụ nữ này mặc áo choàng màu nâu và trùm khăn lên đầu. Tên Babuska được lấy từ chữ viết trên chiếc khăn. Cho đến nay, Babushka là ai, có nhiệm vụ gì vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời.