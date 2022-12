10 địa điểm kỳ dị bí ẩn nhất hành tinh, đánh đố cả thiên tài

1. Dòng sông đun sôi mọi thứ: con sông Shanay Timpishka dài đến 4 dặm mang đặc điểm kỳ lạ đó là nhiệt độ lên tới 91 độ C. Độ nóng khiến nó trở thành “ dòng sông tử thần”. (Nguồn: Eva) Một giả thuyết được các nhà khoa học đưa ra là nhiệt độ từ các vết nứt ngầm bên dưới đã biến dòng sông thành một hệ thống địa nhiệt đặc biệt và khó hiểu. (Nguồn: baotintuc.vn) 2. Hang động chứa khí lưu huỳnh: Một nhóm công nhân đã phát hiện ra một hang động Movile ở đông nam Romania. Hang động này có bầu không khí vô cùng độc hại, hàm lượng CO2 cao gấp 100 lần trên mặt đất và chứa đầy khí H2S. (Nguồn: vtc.vn) 3. Giếng nước làm hóa đá đồ vật: mọi thứ bạn cho vào nước trong giếng đều sẽ biến thành đá một cách lạ lùng. Giếng "thần kỳ" tưởng chỉ có trong truyện cổ tích lại xuất hiện tại Knaresborough, phía bắc Yorkshire (Anh). 4. Hồ phóng xạ chết người: Hồ Karachay (Nga) được gọi là "hồ chết" bởi nồng độ phóng xạ cao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nó từng là dấu tích của một nhà máy hạt nhân. Để hạn chế những rủi ro khác có thể xảy ra trong tương lai, người ta đã đổ bê tông cho hồ, tuy nhiên mức độ độc hại vẫn rất cao. 5. Thủy cung trên mặt đất: Ở Áo, gần dãy núi Hochschwab công viên Grüner See nổi tiếng với những con đường mòn đi bộ tuyệt đẹp. Nhưng khi mùa xuân đến cả công viên ngập trong nước. Vào mùa đông, công viên được bao phủ bởi một lớp tuyết rất dày. (Nguồn: vtc.vn) 6. Cây kép Casorzo: tại vùng quê Piemonte của Italy, một cây anh đào sinh trưởng và phát triển trực tiếp trên ngọn một cây dâu tằm. Một giả thuyết cho rằng lũ chim đã thả hạt anh đào lên ngọn cây dâu tằm, nó nảy mầm, phát triển thành cây. (Nguồn: itrithuc.vn) 7. Marcaibo - vùng bão sét bất tận: Một cơn bão sét xuất hiện liên tục và không ngừng trên sông Catatumbo, phía tây Venezuela. Trong khoảng 260 đêm/năm, bắt đầu từ 7 giờ tối, sấm sét đánh vào đây trong 10 giờ sau đó với tần suất 28 tia mỗi phút. Trong nhiều năm, không ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho trường hợp kỳ lạ này. (Nguồn: Báo Giao Thông) 8. Hồ xanh ở Hokkaido: mước trong hồ có màu sắc khác nhau khi nhìn ở các góc độ khác nhau. Cụ thể, màu nước thay đổi đa dạng giữa hai sắc thái xanh lục và xanh lam theo thời gian trong năm. (Nguồn: fun-japan.jp) 9. Đá chuông Pennsylvania: những tảng đá này xuất hiện một cách kỳ lạ trên một đồng cỏ ở đỉnh đồi Pensylvania (Mỹ). Lý do chúng xuất hiện là một bí ẩn, vì xung quanh không có bất kỳ gờ đá cao nào, và chúng không thể rơi từ đâu đó xuống. (Nguồn: Vietnamnet) 10. Núi lửa dung nham xanh: ngọn núi lửa Kawah Ijen ở Indonesia tuôn trào dung nham xanh khiến nhiều người kinh ngạc. Nguyên nhân được cho là do nó hình thành trên mỏ khí lưu huỳnh. (Nguồn: Dân Việt) Mời quý độc giả xem video: Điều gì sẽ xảy ra nếu lõi Trái Đất nguội đi?. Nguồn: Bạn biết chưa?

