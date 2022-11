10 địa danh bị làm mờ trên Google Maps ẩn giấu điều gì?

1. Quần đảo Faroe của Vương quốc Đan Mạch: dù là một địa điểm tham quan khá thú vị nhưng một nửa quần đảo Faroe của Vương quốc Đan Mạch bị che mờ trên Google Maps. Nguyên nhân được cho là do có một căn cứ quân sự nằm ở khu vực này. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 2. Ủy ban về nguyên tử và năng lượng thay thế ở Pháp: tại Pháp, gần thành phố Avignon có một trung tâm nghiên cứu hạt nhân quốc gia Marcoule, là một chi nhánh của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử. Vị trí này được che mờ để phục vụ "mục đích nghiên cứu". (Nguồn: vietnamnet.vn) 3. Khu 51 ở Nevada, Mỹ: nổi tiếng thế giới cũng được tô trắng trên bản đồ Google Maps. Nhiều tin đồn cho rằng, khu 51 là nơi tiến hành nghiên cứu các dạng sống ngoài hành tinh. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 4. Quần đảo San Blas ở Caribe: trên Google Maps, ở trung tâm của quần đảo xuất hiện một thanh dày màu đen và mọi thứ ở bên phải của nó đều được che mờ, còn phần bên trái vẫn nhìn thấy rõ. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 5. Sân bay ở Bắc Triều Tiên: trên Google Maps, sân bay ở tỉnh Samjiyon, Bắc Triều Tiên đã được che phủ bởi một lớp màu xám để che giấu các vật thể hàng không quan trọng. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 6. Tòa nhà An sinh xã hội của các lực lượng vũ trang Tây Ban Nha: thuộc về lực lượng vũ trang Tây Ban Nha, tọa lạc tại thành phố Almeria thuộc vùng Andalusia. Trên Google Maps, hình ảnh của tòa nhà này bị che mờ đến mức không thể nhìn ra hình dạng của nó. (Nguồn: vietnamnet.vn) 7. Đảo Jeannette (Nga): Đảo Jeannette khá nhỏ, với chiều dài chỉ đạt khoảng gần 2km, nằm ở phía Đông biển Siberia. Nhiều ý kiến cho rằng, hòn đảo này bị bôi đen là do khu vực này vẫn đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Mỹ. (Nguồn: baomoi.com) 8. Tỉnh Girona, Tây Ban Nha: khối màu đen là một khách sạn mang tên Roses. Nhiều đồn đoán cho rằng, khách sạn này chính là một khu nghỉ dưỡng của giới nhà giàu, người nổi tiếng. Vì vậy, đã có sự can thiệp để nó bị che đi, tránh ánh mắt tò mò của người ngoài. (Nguồn: vtv.vn) 9. Munitiecomplex, Veenhuizen, Hà Lan: nhiều người cho rằng, khu vực này thực chất là kho đạn dược của quân đội Hà Lan và được chính phủ của đất nước cối xay gió giấu đi trên bản đồ. 10. Patio de los Naranjos (Tây Ban Nha): Google đã làm mờ hoàn toàn một khuôn viên khá vuông vức có tên Patio de los Naranjos. Theo thông tin nhiều người đồn đoán thì khu vực này liên quan tới các công trình đang xây dựng cho mục đích quan trọng nào đó của chính phủ. (Nguồn: KhoaHoc.tv) Mời quý độc giả xem video: 8 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Philippines | Wecheckinvn.

