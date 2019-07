Vướng sao quả tạ, 3 con giáp sự nghiệp tan, sức khỏe tàn, tiền sạch bách cuối năm 2019

Tuổi Tỵ: Do năm nay, người tuổi Tỵ gặp phải cục diện “Xung Thái Tuế” nên gặp rất nhiều thị phi trong công việc và rất dễ dính vào chuyện kiện tụng, thậm chí còn bị oan do bị người khác mạo danh mà chịu điều tiếng. Thời gian cuối năm 2019, do ảnh hưởng của họa tiểu nhân nên sự nghiệp của người tuổi Tỵ xuống dốc không phanh. Con giáp này cần cẩn thận trong mọi hành động, lời nói tránh để tiểu nhân thời cơ hãm hại, đặt điều vu khống. Những người làm ăn kinh doanh cần cẩn thận trong việc ký kết các hợp đồng và tìm kiếm đối tác để tránh những tổn thất về tài chính. Tuổi Tý: Thời gian cuối năm 2019, người tuổi Tý bị hung tin Hối Khí áp chế nên các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân và Thiên Y Quý Nhân đều không phát huy được tác dụng. Đặc biệt người nữ tuổi Tý rất dễ gặp nhiều thị phị và trắc trở trong công việc, thậm chí là vì áp lực mà phải nghỉ việc do đó con giáp này cần bình tĩnh xử lý mọi tình huống phát sinh, không nên quá nóng vội mà tiểu nhân thừa cơ hãm hại. Đối với những người nữ tuổi Tý không đi làm thì lại sẽ mang vận đen, ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng, rất dễ phát sinh chuyện kiện tụng, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến họa tù tội. Tuổi Sửu: Người nữ tuổi Sửu thời gian cuối năm 2019 do bị hung tinh soi chiếu nên gặp nhiều chuyện phiền phức về tài chính. Không chỉ thu nhập giảm sụt, tiền nong hao hụt mà còn vấp phải những tranh chấp về tiền bạc. Ngoài ra, sự nghiệp của con giáp này cũng không thuận lợi, khó khăn nối tiếp khó khăn, áp lực ngày một nặng nề khiến người tuổi Sửu vô cùng mệt mỏi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

