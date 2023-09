Vườn tháp cổ tuyệt đẹp của ngôi chùa nổi tiếng nhất Bình Định

Nằm ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, chùa Thập Tháp hình thành từ thế kỷ 17, là một trong những ngôi tổ đình danh tiếng vào bậc nhất ở miền Trung. Ngoài các kiến trúc chính, ngôi chùa tuổi đời 4 thế kỷ này còn được du khách gần xa biết đến với khu vườn tháp cổ kính, được đánh giá là một trong những vườn tháp đẹp nhất Việt Nam. Khu vườn có tổng cộng 24 bảo tháp lớn nhỏ, là nơi lưu giữ nhục thân của các vị trụ trì và chư tôn tá túc trong chùa. Các tòa tháp này được xây dựng từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, phản ánh phong cách kiến trúc mộ tháp thời nhà Nguyễn. Mỗi tháp đều có tường bao quanh, phía trước có bức bình phong che chắn và trụ biểu gắn tượng linh thú ngay lối vào. Mộ phần nằm ở trung tâm công trình, được xây theo dạng tháp với 3, 5 hoặc 7 tầng, trên đỉnh có hình búp sen. Dù được xây theo cùng kiểu thức nhưng các mộ tháp trong khu vườn tháp mang hình thái kiến trúc phong phú, không tháp nào giống tháp nào. Các công trình này vừa phản ánh thế giới quan Phật giáo, vừa mang đậm nét văn hóa dân gian truyền thống của người Việt. Trong vườn tháp có một tòa tháp trắng tinh mà mọi người quen gọi là Tháp Trắng. Tòa tháp này gắn với một truyền thuyết được lưu truyền từ xa xưa về tấm lòng trong sáng của sư Liễu Triệt - vị trụ trì đời thứ hai của chùa. Toàn bộ khu vườn tháp được bao phủ bởi màu xanh của các loại cây cối, khiến không gian ở nơi đây luôn mát mẻ, thoáng đãng. Rảo bước qua những tòa tháp rêu phong, trầm mặc, khách thập phương sẽ cảm nhận được sự an yên của chốn cửa Phật, tâm hồn như được gột rửa khỏi những phiền não của đời thường... Một số hình ảnh khác về vườn tháp của chùa Thập Tháp. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

