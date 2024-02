Vua Khang Hi vui mừng khôn xiết khi nghe tin ai qua đời?

Hoàng đế Khang Hi (1654 - 1722) là vị vua nhà Thanh thứ 2 trị vì toàn cõi Trung Quốc từ năm 1661 cho đến khi qua đời. Ông là vị vua tại vị lâu nhất lịch sử Trung Hoa (61 năm). Trong suốt thời gian trị vì đất nước, vua Khang Hi thông minh, lỗi lạc đã đưa ra nhiều chính sách hiệu quả giúp thiết lập sự hưng thịnh của nhà Thanh trong nhiều thập kỷ. Liên quan đến cuộc đời vua Khang Hi, các nhà nghiên cứu phát hiện một sự việc thú vị liên quan đến Cát Nhĩ Đan. Tương truyền, khi biết tin Cát Nhĩ Đan chết, hoàng đế Khang Hi không giấu nổi sự vui mừng. Điều này khiến nhiều người tò mò vì sao Khang Hi có hành động như vậy. Theo các nhà nghiên cứu, Cát Nhĩ Đan là thủ lĩnh bộ tộc Lạp Đặc Mông Cổ của Chuẩn Cát Nhĩ thời Thanh và là con trai thứ 6 của Ba Đồ Nhĩ Đồn Thai Cát. Vào năm Khang Hi thứ 9 (năm 1670), anh trai của ông là Tăng Cách bị giết chết trong cuộc nội chiến của dòng quý tộc Chuẩn Cát Nhĩ. Năm 1671, Cát Nhĩ Đan trở về từ Tây Tạng và báo thù cho anh trai trước khi đoạt được quyền thống trị bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ. Đến năm Khang Hi thứ 15, Cát Nhĩ Đan đánh chiếm thúc phụ Sở Hổ Bố Ô Ba Thập. Trong những năm tiếp theo, Cát Nhĩ Đan dẫn binh liên tiếp giành được những thắng lợi quan trọng bao gồm: đánh bại thủ lĩnh Ngạc Tề Nhĩ Đồ Hãn của bộ Hòa Thạc Đặc, tấn công bộ Khách Nhĩ Khách Mông Cổ Thổ Tạ Đồ Hãn, đem quân đánh khu vực Ô Chu Mục Tần Nội Mông Cổ khiến vua Khang Hi quan ngại. Vua Khang Hi đã từng 3 lần thân chinh đối đầu với lực lượng do Cát Nhĩ Đan chỉ huy. Trong đó, vào năm Khang Hi thứ 29, trong cuộc chiến Ô lan Bố Thông, Cát Nhĩ Đan thua quân Thanh nên phải lui về Khoa Bố Đa. Đến năm Khang Hi thứ 35, trong cuộc chiến Chiêu Mạc Đa (phía nam núi Khải Đặc Nội Mông ngày nay), quân chủ lục của Cát Nhĩ Đan bị quân Thanh đánh tan tác. Vào tháng 4 năm Khang Hi thứ 36, vua Khang Hi nhận được tin Cát Nhĩ Đan qua đời. Khi ấy, vua Khang Hi đang ở bên bờ sông Hoàng Hà khu vực Ninh Hạ để làm lễ tế. Biết được tin kẻ thù mạnh đã chết, hoàng đế nhà Thanh vui mừng, liền quỳ xuống bái lạy trời đất. Về nguyên nhân tử vong của Cát Nhĩ Đan không có ghi chép chi tiết. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán cho rằng ông có thể chết vì bệnh tật, bị đầu độc, ám sát hay tử vong do ham mê sắc dục quá độ. Đối với vua Khang Hi, Cát Nhĩ Đan qua đời vì nguyên nhân gì không quan trọng. Điều quan trọng với vị hoàng đế nhà Thanh này là không còn bị "mất ăn mất ngủ" vì Cát Nhĩ Đan nhiều lần gây chiến, đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của nhà Thanh. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

