Vụ sốc thuốc tập thể tại lễ hội âm nhạc rúng động nước Mỹ

Tháng 8/2016, lễ hội âm nhạc Hard Music Festival được tổ chức tại Fontana, California, Mỹ. Sự kiện này thu hút sự tham gia của khoảng 146.000 người. Tuy nhiên, trong khuôn khổ sự kiện này, vụ sốc thuốc xảy ra gây chấn động dư luận. Cụ thể, 3 người tử vong do sử dụng quá liều thuốc kích thích. Ba nạn nhân được xác định gồm 1 nam giới và 2 phụ nữ. Tất cả chỉ mới ngoài 20 tuổi. Theo thông tin từ giới chức trách, 3 nạn nhân lần lượt qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện địa phương vì sốc thuốc. Theo Theodysseyonline.com, loại thuốc kích thích phổ biến nhất được sử dụng tại lễ hội âm nhạc này là thuốc lắc. Các chuyên gia cho hay thuốc lắc có thể gây ra nguy hiểm khôn lường khi dùng với số lượng lớn hoặc trộn với các loại thuốc và rượu khác. Vụ sốc thuốc khiến 1 nam giới và 2 phụ nữ tử vong khiến dư luận Mỹ không khỏi bàng hoàng. Nguyên do là vì ngoài 3 nạn nhân trên, 6 người khác cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nghi ngờ sốc thuốc. Phía cảnh sát còn cho hay 325 vụ bắt giữ xảy ra trong sự kiện âm nhạc này, chủ yếu là do sử dụng chất kích thích. Sự việc này cho thấy thực trạng sử dụng chất kích thích của một bộ phận giới trẻ khi tham gia các sự kiện âm nhạc. Hậu quả của việc sử dụng chất kích thích khiến một số người phải trả giá đắt là mạng sống của bản thân. Mời độc giả xem video: Thanh niên gốc Việt tử vong nghi do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Australia (nguồn: VTC14)

Tháng 8/2016, lễ hội âm nhạc Hard Music Festival được tổ chức tại Fontana, California, Mỹ. Sự kiện này thu hút sự tham gia của khoảng 146.000 người. Tuy nhiên, trong khuôn khổ sự kiện này, vụ sốc thuốc xảy ra gây chấn động dư luận. Cụ thể, 3 người tử vong do sử dụng quá liều thuốc kích thích. Ba nạn nhân được xác định gồm 1 nam giới và 2 phụ nữ. Tất cả chỉ mới ngoài 20 tuổi. Theo thông tin từ giới chức trách, 3 nạn nhân lần lượt qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện địa phương vì sốc thuốc . Theo Theodysseyonline.com, loại thuốc kích thích phổ biến nhất được sử dụng tại lễ hội âm nhạc này là thuốc lắc. Các chuyên gia cho hay thuốc lắc có thể gây ra nguy hiểm khôn lường khi dùng với số lượng lớn hoặc trộn với các loại thuốc và rượu khác. Vụ sốc thuốc khiến 1 nam giới và 2 phụ nữ tử vong khiến dư luận Mỹ không khỏi bàng hoàng. Nguyên do là vì ngoài 3 nạn nhân trên, 6 người khác cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nghi ngờ sốc thuốc. Phía cảnh sát còn cho hay 325 vụ bắt giữ xảy ra trong sự kiện âm nhạc này, chủ yếu là do sử dụng chất kích thích. Sự việc này cho thấy thực trạng sử dụng chất kích thích của một bộ phận giới trẻ khi tham gia các sự kiện âm nhạc. Hậu quả của việc sử dụng chất kích thích khiến một số người phải trả giá đắt là mạng sống của bản thân. Mời độc giả xem video: Thanh niên gốc Việt tử vong nghi do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Australia (nguồn: VTC14)