Vụ mất tích của cô bé 9 tuổi khiến FBI tìm kiếm suốt 22 năm

Sáng sớm ngày 14/2/2000, cô bé 9 tuổi Asha Jaquilla Degree, người gốc da màu được cho là tự mình gói ghém đồ đạc, sách vở và lẳng lặng ra khỏi nhà, không để lại bất cứ lời nhắn nào. Asha đi dọc xuống đường cao tốc, bất chấp khi trời còn nhá nhem tối, mưa phùn gió bấc. Người mẹ Iquila thức dậy lúc 5h45 để đánh thức lũ trẻ. Buổi sáng ngày 14/2 hôm đó lẽ ra rất ý nghĩa và đáng nhớ, bởi nó không chỉ là ngày Lễ tình nhân mà còn là kỷ niệm ngày cưới của chị. Tuy nhiên, niềm vui mãi mãi không bao giờ trọn vẹn khi bố mẹ Asha tá hoả phát hiện con gái không ở trên giường. Asha cùng phòng với em trai, nhưng cậu bé cũng không hề biết chuyện gì xảy ra. Cậu bé khẳng định rằng có nghe thấy tiếng động vào lúc nửa đêm nhưng nghĩ rằng chị mình đi vệ sinh hoặc xoay người vì chứng khó ngủ. Theo thông tin điều tra, Asha Degree mất tích trong khoảng 2h30-5h45 ngày 14/2/2000. Trước đó, vào lúc 2h30, cha của Asha, ông Harold, đã kiểm tra phòng của các con và lúc đó cả 2 vẫn ngủ say. Sau khi chắc chắn các con đã an giấc, ông trở về phòng cùng vợ mình. Đêm đó, giấu gia đình, Asha thu dọn đồ đạc vào ba lô, lẻn ra khỏi nhà và bắt đầu đi bộ men theo đường quốc lộ 18 về phía Nam. Cả gia đình đã không bao giờ gặp lại cô bé từ thời điểm đó. Đến khoảng 6h30, khi mẹ của Asha, bà Iquilla, vào phòng để đánh thức các con, thì chỉ còn anh trai của Asha, O'Bryant, vẫn đang say giấc, còn Asha không có ở đó. Cảm thấy có gì đó không ổn, bà bắt đầu tìm kiếm khắp căn nhà và phát hiện ba lô cùng chùm chìa khóa nhà đã biến mất. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hàng trăm người bao gồm cả cảnh sát, tình nguyện viên, đội giải cứu, chó nghiệp vụ cùng các nhà điều tra từ Cục điều tra Tiểu bang bắt đầu rà soát khu vực. Cho đến bây giờ, cảnh sát vẫn chưa tìm được nguyên nhân Asha rời khỏi nhà vào ngày định mệnh Valentine. Tại thời điểm đó, Asha đang nghiên cứu cuốn sách viễn tưởng ở trường học, kể về đứa trẻ bỏ trốn khỏi nhà và bắt đầu cuộc phiêu lưu. Nhóm điều tra cho rằng đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hành động của cô bé. Bên cạnh đó, đứa bé da màu vừa thua một trận đấu bóng rổ ở trường, nhưng điều này không đủ sức thuyết phục bởi các nhà chức trách cho rằng một đứa trẻ sẽ không vì điều đó mà bỏ nhà ra đi giữa đêm tối. Đã 22 năm trôi qua sau vụ mất tích, hơn 9.000 giờ tìm kiếm cùng khu vực rộng lớn được đào bới, cả FBI và Sở Cảnh sát vẫn không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của Asha. Không có bất kỳ kẻ tình nghi nào cũng như không ai biết lý do tại sao Asha đã ra khỏi nhà vào thời điểm đó, nhưng gia đình Asha vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó cô bé sẽ trở về.

