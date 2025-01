Vũ khí thô sơ cực đáng sợ của Việt Nam thời kháng chiến

Chông đu, loại vũ khí thô sơ nhân dân Tây Nguyên sử dụng để đánh địch càn quét trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Quốc gia. Chông đu được nhân dân Nam Bộ dùng để đánh địch càn quét trong kháng chiến chống Mỹ. Mìn bằng chĩnh nước mắm do nhân dân Nam Bộ chế tạo và sử dụng trong kháng chiến chống Pháp. Chông mổ do quân dân Quân khu 7 sản xuất và sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ. Chông chữ T đồng bào dân tộc Tây Nguyên chế tạo và sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ. Chông trục quay nhân dân Bắc Bộ và Nam Bộ sử dụng đánh địch càn quét trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bẫy gây nổ cài vào củi đun nhân dân Nam Định sản xuất và sử dụng đánh địch đi càn trong kháng chiến chống Pháp. Sau đó loại vũ khí thô sơ này cũng được sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ ở Nam Bộ. Lựu đạn phát sáng do quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn DF, quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn nắp chữ thập, quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Lựu đạn chày, quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho bộ đội trong Kháng chiến chống Pháp. Chông tre du kích Mường San, Mộc Châu, Sơn La dùng xây dựng làng chiến đấu thời kháng chiến chống Pháp. Mời quý độc giả xem video: Những Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Nguồn: Truyền hình Nhân Dân.

