Việt Nam lọt top nước đẹp nhất trải nghiệm bằng xe máy

Thế giới chứa đầy những địa điểm đẹp và ngoạn mục thích hợp để khám phá bằng các loại xe hai bánh. Mới đây, chuyên trang về xe máy Ride Apart đã đưa ra danh sách 9 đất nước với những địa điểm đẹp và đáng thăm thú nhất. Argentina: Nếu có ý định đến Nam Mỹ, hãy đưa Argentina vào danh sách thăm thú bằng xe máy. Với những cảnh đẹp trong chuyến đi từ dãy Andes qua Patagonia, đất nước này có những điều kiện lý tưởng để bất kỳ lái xe nào thực hiện những chuyến khám phá. Tuy nhiên, hãy sẵn sàng trải nghiệm những con đường không hề bằng phẳng ở những nơi chỉ có đất và sỏi. Chuyến phiêu lưu đến đây sẽ được đền đáp bằng những khung cảnh ngoạn mục của sông băng và sa mạc. Australia: Hòn đảo lớn nhất thế giới này có rất nhiều điều thú vị để khám phá bằng xe máy, ngay từ việc lái xe ở bên trái. Great Ocean Road là một nơi rất thích hợp để bắt đầu. Cao tốc có chiều dài 150 dặm (241,4 km) đi dọc theo bờ biển phía đông nam với những khung cảnh biển đẹp, đồng thời cách rừng mưa nhiệt đới không quá xa. Iceland: Đất nước này không quá lạnh như người ta vẫn tưởng tượng, nhiệt độ vào mùa đông chỉ khoảng -1 độ C và mùa hè lên tới gần 8 độ C. Tuy nhiên, lái xe nên thực hiện các chuyến đi vào mùa xuân hoặc mùa hè khi thời gian ban ngày đủ dài để tận hưởng sự hùng vĩ tự nhiên của hòn đảo. Đường Vành Đai sẽ giúp thăm thú vòng quanh Iceland và tận hưởng cảnh quan hoang sơ, trong đó gồm nhiều địa hình khác nhau như: Núi lửa, sông băng, đầm, vịnh,và đông bằng. Italy: Đương nhiên, Italy phải nằm trong danh sách. Đất nước này gần như trở thành một nơi cần phải đến cho các tay lái môtô cừ khôi muốn thực hiện những chuyến khám phá. Từ những con đường đan vào bờ biển đến những ngọn núi, thung lũng rượu vang, những ngôi làng thời trung cổ, Italy có đủ khung cảnh để mọi người thưởng thức. Ma-rốc: Từ biển đến núi rồi sa mạc, nhiều người không nghĩ Ma-rốc không phải nơi thích hợp để "du hí" bằng xe máy nhưng thực tế, đất nước này luôn nằm trong top 10 lựa chọn của các tay lái. Điều này có được nhờ địa hình gồ ghề của dãy nút Atlas cung cấp những đường cong và khúc cua ôm vào bên trong sườn núi. Nếu liều lĩnh hơn, họ còn có thể tìm đường đến Sahara để khám phá sa mạc lớn nhất thế giới với những cồn cát vàng. Mỹ: Tại đây, địa hình phân chia khá đa dạng từ bang này sang bang khác, cùng với không gian mở và các công viên quốc gia khiến chuyến khám phá trở nên thú vị hơn. Mỹ cũng có nhiều con đường "huyền thoại" như: Tuyến đường 66, Cao tốc Bờ biển Thái Bình Dương, và Đuôi Rồng (Tail of the Dragon). Nam Phi: Đất nước thuộc cực Nam của châu Phi là một điểm đến ưa thích cho những người muốn thăm thú bằng xe máy. Ở đây cũng có đa dạng các địa hình như: Đường núi, đường bờ biển và một chút cồn cát. Và cũng giống như Australia, người lái xe nước ngoài tại đây sẽ phải làm quen với việc đi bên trái đường. Na Uy: Nổi tiếng là một thiên đường để thưởng ngoạn bằng xe máy, Na Uy có bờ biển quanh co với nhiều vịnh hẹp giúp các tay lái thay đổi địa hình giữa núi và đại dương trên con đường dài cả nghìn dặm. Đi sâu vào trong đất liền là những khu rừng rậm và núi cao. Việt Nam: Cuối cùng chính là Việt Nam - đất nước châu Á duy nhất trong danh sách. Với thời tiết đa dạng quanh năm và cảnh đẹp phân bố rộng khắp, đây là một nơi thú vị dành cho những người muốn tìn kiếm điều mới mẻ chưa từng biết. Ngoài ra, Việt Nam cũng có những địa hình phong phú đáng để trải nghiệm và khám phá bằng xe máy như: Đồi núi, đại dương và rừng mưa.

Thế giới chứa đầy những địa điểm đẹp và ngoạn mục thích hợp để khám phá bằng các loại xe hai bánh. Mới đây, chuyên trang về xe máy Ride Apart đã đưa ra danh sách 9 đất nước với những địa điểm đẹp và đáng thăm thú nhất. Argentina: Nếu có ý định đến Nam Mỹ, hãy đưa Argentina vào danh sách thăm thú bằng xe máy. Với những cảnh đẹp trong chuyến đi từ dãy Andes qua Patagonia, đất nước này có những điều kiện lý tưởng để bất kỳ lái xe nào thực hiện những chuyến khám phá. Tuy nhiên, hãy sẵn sàng trải nghiệm những con đường không hề bằng phẳng ở những nơi chỉ có đất và sỏi. Chuyến phiêu lưu đến đây sẽ được đền đáp bằng những khung cảnh ngoạn mục của sông băng và sa mạc. Australia: Hòn đảo lớn nhất thế giới này có rất nhiều điều thú vị để khám phá bằng xe máy, ngay từ việc lái xe ở bên trái. Great Ocean Road là một nơi rất thích hợp để bắt đầu. Cao tốc có chiều dài 150 dặm (241,4 km) đi dọc theo bờ biển phía đông nam với những khung cảnh biển đẹp, đồng thời cách rừng mưa nhiệt đới không quá xa. Iceland: Đất nước này không quá lạnh như người ta vẫn tưởng tượng, nhiệt độ vào mùa đông chỉ khoảng -1 độ C và mùa hè lên tới gần 8 độ C. Tuy nhiên, lái xe nên thực hiện các chuyến đi vào mùa xuân hoặc mùa hè khi thời gian ban ngày đủ dài để tận hưởng sự hùng vĩ tự nhiên của hòn đảo. Đường Vành Đai sẽ giúp thăm thú vòng quanh Iceland và tận hưởng cảnh quan hoang sơ, trong đó gồm nhiều địa hình khác nhau như: Núi lửa, sông băng, đầm, vịnh,và đông bằng. Italy: Đương nhiên, Italy phải nằm trong danh sách. Đất nước này gần như trở thành một nơi cần phải đến cho các tay lái môtô cừ khôi muốn thực hiện những chuyến khám phá. Từ những con đường đan vào bờ biển đến những ngọn núi, thung lũng rượu vang, những ngôi làng thời trung cổ, Italy có đủ khung cảnh để mọi người thưởng thức. Ma-rốc: Từ biển đến núi rồi sa mạc, nhiều người không nghĩ Ma-rốc không phải nơi thích hợp để "du hí" bằng xe máy nhưng thực tế, đất nước này luôn nằm trong top 10 lựa chọn của các tay lái. Điều này có được nhờ địa hình gồ ghề của dãy nút Atlas cung cấp những đường cong và khúc cua ôm vào bên trong sườn núi. Nếu liều lĩnh hơn, họ còn có thể tìm đường đến Sahara để khám phá sa mạc lớn nhất thế giới với những cồn cát vàng. Mỹ: Tại đây, địa hình phân chia khá đa dạng từ bang này sang bang khác, cùng với không gian mở và các công viên quốc gia khiến chuyến khám phá trở nên thú vị hơn. Mỹ cũng có nhiều con đường "huyền thoại" như: Tuyến đường 66, Cao tốc Bờ biển Thái Bình Dương, và Đuôi Rồng (Tail of the Dragon). Nam Phi: Đất nước thuộc cực Nam của châu Phi là một điểm đến ưa thích cho những người muốn thăm thú bằng xe máy. Ở đây cũng có đa dạng các địa hình như: Đường núi, đường bờ biển và một chút cồn cát. Và cũng giống như Australia, người lái xe nước ngoài tại đây sẽ phải làm quen với việc đi bên trái đường. Na Uy: Nổi tiếng là một thiên đường để thưởng ngoạn bằng xe máy, Na Uy có bờ biển quanh co với nhiều vịnh hẹp giúp các tay lái thay đổi địa hình giữa núi và đại dương trên con đường dài cả nghìn dặm. Đi sâu vào trong đất liền là những khu rừng rậm và núi cao. Việt Nam: Cuối cùng chính là Việt Nam - đất nước châu Á duy nhất trong danh sách. Với thời tiết đa dạng quanh năm và cảnh đẹp phân bố rộng khắp, đây là một nơi thú vị dành cho những người muốn tìn kiếm điều mới mẻ chưa từng biết. Ngoài ra, Việt Nam cũng có những địa hình phong phú đáng để trải nghiệm và khám phá bằng xe máy như: Đồi núi, đại dương và rừng mưa.