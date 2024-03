Vị vua 'đặc biệt' chỉ duy nhất một vợ, không một bóng phi tần

Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường (1470 - 1505) là vị vua nhà Minh "đặc biệt" trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Điều "đặc biệt" chính là hoàng đế này là người chồng chung thủy, chỉ có duy nhất một người vợ. Theo sử sách, Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường là vị vua thứ 10 của nhà Minh và lấy niên hiệu là Hoằng Trị nên còn gọi là Hoằng Trị Đế. Ông hoàng cai trị đất nước trong 10 năm. Trong suốt thời gian trị vì, Minh Hiếu Tông cho thấy ông là một bậc minh quân, có tài trị nước. Ông hoàng này đã đưa ra nhiều chính sách quan trọng giúp đất nước hưng thịnh, kinh tế phát triển, văn hóa - giáo dục và nhiều lĩnh vực khác đạt được nhiều thành tựu lớn. Thêm nữa, Minh Hiếu Tông trọng dụng hiền tài, loại bỏ vấn nạn tham nhũng trong triều. Nhờ vậy, người dân an cư lạc nghiệp. Bên cạnh tài trị quốc, Minh Hiếu Tông gây chú ý với đời sống tình ái. Ông là nhà vua có tư tưởng cởi mở, không đam mê nữ sắc. Hậu cung của ông chỉ có một người là Trương Hoàng hậu. Dù các đại thần thường xuyên thúc giục Minh Hiếu Tông tuyển thêm giai nhân vào hậu cung nhưng ông hoàng này kiên quyết bác bỏ. Cuộc sống hôn nhân của Minh Hiếu Tông với Trương Hoàng hậu khá hạnh phúc. Hai người có 2 con trai và một con gái. Do hậu cung chỉ có một phi tần thay vì hàng ngàn phi tần, mỹ nữ nên Minh Hiếu Tông không phải "đau đầu" do các thê thiếp đấu đá, tranh sủng, thậm chí hãm hại nhau vì đố kỵ, ganh ghét. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

