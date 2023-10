Vì sao Từ Hi Thái hậu cả đời chỉ uống nước trắng một lần?

Đói và khát là cảm nhận tự nhiên của cơ thể con người và bổ sung nước và thực phẩm là rất cần thiết để duy trì sự sống, tuy nhiên Từ Hi Thái hậu lại là một ngoại lệ. Trong suốt thời gian nắm quyền, Từ Hi Thái hậu không bao giờ uống nước đun sôi, trừ lần duy nhất khi bà đang chạy trốn và không có cách nào khác để giải quyết cơn khát đó.Từ Hi Thái hậu nổi tiếng với cuộc sống xa hoa và thượng lưu của mình. Mỗi bữa ăn của bà có hơn một trăm món ăn, mỗi món bà chỉ ăn một miếng và không đụng đũa lần thứ hai. Từ Hi Thái hậu sử dụng đôi bít tất mới mỗi ngày và các bít tất đều được làm từ tơ lụa thượng đẳng. Thay vì uống nước đun sôi thông thường, Từ Hi Thái hậu thường uống nước ép thực vật đắt tiền hoặc nước trà đặc biệt. Bà chỉ chấp nhận nước suối tốt nhất cho cung đình, ví dụ như nước núi Ngọc Tuyền ở Bắc Kinh. Ngoài ra, bà còn uống sữa mẹ từ nhiều bà vú trong cung để đảm bảo sức khỏe của mình. Mời quý độc giả xem thêm video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

