Vì sao Triệu Vân 30 năm sau qua đời mới được phong hầu?

Triệu Vân (chưa rõ năm sinh- mất năm 229), tên tự là Tử Long, là người huyện Chính Định Nam, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay. Trong "Tam quốc diễn nghĩa", võ tướng này ban đầu đi theo Công Tôn Toản rồi sau đó về đầu quân, phò tá Lưu Bị. Võ tướng Triệu Vân được mô tả có ngoại hình rắn rỏi, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược. Là võ tướng trí dũng song toàn, Triệu Tử Long cùng với Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung được hoàng đế Lưu Bị sắc phong là Ngũ Hổ Thượng Tướng vào năm 219. Nếu xét về danh tiếng và chiến công riêng hiển hách, Võ thánh Quan Vũ sẽ đứng đầu Ngũ Hổ Thượng Tướng. Tuy nhiên, nếu xếp cả về đức độ, tài thao lược, trí dũng song toàn, Triệu Vân sẽ đứng đầu. Trong thời gian phò tá cho Lưu Bị, Triệu Vân đã lập được nhiều chiến công hiển hách như: phá trận Bát Môn kim Tỏa của Tào Nhân, hai lần cứu Lưu Thiện - con trai Lưu Bị, một mình cưỡi Bạch Long mã phá vây hàng vạn quân Tào, truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích, đánh Tây Xuyên, Hán Trung... Ông cũng tham gia chiến dịch Bắc phạt do thừa tướng Gia Cát Lượng phát động. Nhờ vậy, Triệu Vân góp sức giúp hoàng đế Lưu Bị xây dựng nhà Thục Hán vững mạnh. Sau khi Lưu Bị băng hà năm 223, Triệu Vân tiếp tục phò tá tân vương Lưu Thiện. Được hoàng đế Lưu Thiện tin tưởng và trọng dụng, võ tướng Triệu Vân lần lượt được phong làm: Trung hộ quân, Chinh nam tướng quân, Vĩnh Xương đình hầu và sau đó thăng lên Trấn đông tướng quân. Vào năm 229, Triệu Vân lâm bệnh và qua đời. Đây là mất mát to lớn đối với nhà Thục Hán. Vào năm 260, Lưu Thiện truy phong tước hầu cho 4 người trong Ngũ Hổ Thượng Tướng của nước Thục là: Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung. Một năm sau (tức năm 261), Triệu Vân mới được Lưu Thiện phong hầu. Ông được phong hầu muộn hơn 4 người trong "Ngũ hổ tướng" được cho là xuất phát từ địa vị và sự cống hiến cho nhà Thục của 5 võ tướng này. Theo ghi chép trong chính sử, Quan Vũ, Mã Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung được Lưu Bị phong chức ngang nhau, lần lượt là: Tiền, Tả, Hữu, Hậu tướng quân. Trong khi đó, Triệu Vân là Dực tướng quân. Điều này cho thấy Triệu Vân giữ chức nhỏ hơn 4 võ tướng trên. Chính vì vậy, Triệu Vân không được phong hầu cùng thời điểm với 4 võ tướng trong Ngũ Hổ Thượng Tướng. Một nguyên do khác được cho là vì Lưu Thiện "vất vả" để xử lý chuyện triều chính, xử lý tốt mâu thuẫn giữa các phe phái. Việc phong hầu cho Ngũ Hổ Thượng Tướng cần được tiến hành cẩn trọng. Vậy nên, con trai Lưu Bị đã phong hầu cho 5 võ tướng này thành 2 lần vào 2 năm liên tiếp.

