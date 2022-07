Vì sao thái giám xưa vẫn sống rất thọ dù cơ thể khiếm khuyết?

Hoạn quan hay còn gọi thái giám là những người phục vụ trong hoàng cung, bao gồm hầu hạ hoàng đế và các phi tần. Trước khi nhập cung, họ trải qua quá trình tịnh thân đau đớn khiến họ không còn khả năng sinh con nối dõi. Những người cam chịu trở thành hoạn quan thường là những tội phạm cam chịu tịnh thân nhằm giảm tội hoặc vào cung làm thái giám để có chút bổng lộc hàng tháng rồi gửi về chăm lo cho gia đình nghèo khổ. Khi hầu hạ hoàng đế và các phi tần, thái giám phải tuân thủ các quy định, luật lệ để chủ nhân thoải mái, hài lòng nhất. Nếu phạm lỗi thì họ có thể bị phạt, thậm chí là giết chết. Do đó, số phận của thái giám phụ thuộc vào mọi quyết định của chủ nhân. Xuất phát từ điều này, họ luôn cố gắng làm hài lòng nhà vua, các cung phi để có cuộc sống bình an chốn hậu cung. Dù làm các công việc nặng nhọc, vất vả, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nhưng phần lớn thái giám sống rất thọ. Thậm chí, một số nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy hoạn quan sống thọ hơn cả hoàng đế, quan lại. Tuổi thọ trung bình của thái giám là khoảng 70 tuổi. Trong khi đó, con số này ở nam giới bình thường cùng thời là khoảng 56 tuổi. Trước sự việc này, một số nhà nghiên cứu đã đưa ra cách lý giải. Họ cho rằng có 2 nguyên nhân khiến thái giám có tuổi thọ cao hơn nhóm đối tượng còn lại. Trong đó, một nguyên nhân đến từ việc tịnh thân của thái giám. Việc trở thành "bán nam bán nữ" khiến hệ miễn dịch của hoạn quan có sự thay đổi. Do không còn khả năng sinh con nối dõi nên hoạn quan không mất tinh khí. Nguồn tinh khí này đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể. Khi sở hữu tinh khí dồi dào, hoạn quan sẽ sống thọ hơn. Nguyên nhân thứ hai được cho là đến từ công việc của hoạn quan. Dù làm công việc tay chân nặng nhọc vất vả nhưng họ chỉ khổ cực về mặt thể chất. Trái lại, hoàng đế, quan lại chịu áp lực tinh thần lớn do phải suy tính các chuyện trọng đại, liên quan đến sự hưng thịnh của một triều đại, đấu đá tranh giành quyền lực... Điều này khiến vua chúa, quan lại thường sống với áp lực công việc ngày càng lớn, gây tổn hại đến sức khỏe. Theo đó, tuổi thọ của họ sẽ giảm đi. Mời độc giả xem video: Các cặp đôi Trung Quốc chi mạnh cho các bộ ảnh cưới chụp trong nhà. Nguồn: VTV24.

