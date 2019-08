Vì sao người ngoài hành tinh không thèm "đếm xỉa" tới Trái đất?

Không ít người trên Trái đất tin rằng, người ngoài hành tinh thực sự tồn tại dù các chuyên gia vẫn chưa tìm ra nơi ở của họ. Những người tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh cho hay họ đang sinh sống ở một hành tinh xa xôi, chưa được biết đến. Để giải thích cho lý do vì sao người ngoài hành tinh mãi vẫn chưa liên lạc với con người ở Trái đất, một số giả thuyết được đưa ra. Trong số này, một giả thuyết nhận định người ngoài hành tinh có thể không biết đến sự tồn tại của Trái đất. Theo giả thuyết này, Trái đất có kích thước nhỏ bé. Người ngoài hành tinh có thể cũng đang tìm kiếm một dạng sự sống khác trong vũ trụ giống như chúng ta. Thế nhưng, cả con người và người ngoài hành tinh vẫn kết nối được với nhau bởi chưa tìm ra đúng hành tinh của mỗi nền văn minh sinh sống. Giả thuyết khác suy đoán có thể người ngoài hành tinh đã phát hiện ra con người nhưng cảm thấy không cần thiết phải liên lạc. Nguyên do là vì người ngoài hành tinh sở hữu công nghệ tiên tiến, hiện đại hơn rất nhiều so với con người. Xuất phát từ điều này, người ngoài hành tinh không muốn liên hệ với con người vì cho rằng không có điều gì mà họ cần học hỏi từ nền văn minh có trình độ phát triển thấp hơn. Một giả thuyết khác cho rằng, phương thức liên lạc của con người và người ngoài hành tinh không giống nhau. Do vậy, dù chúng ta hay người ngoài hành tinh gửi nhiều thông điệp để liên lạc với đối phương thì các bên đều không nhận được hay có nhận được nhưng không thể hiểu nội dung. Video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14)

Không ít người trên Trái đất tin rằng, người ngoài hành tinh thực sự tồn tại dù các chuyên gia vẫn chưa tìm ra nơi ở của họ. Những người tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh cho hay họ đang sinh sống ở một hành tinh xa xôi, chưa được biết đến. Để giải thích cho lý do vì sao người ngoài hành tinh mãi vẫn chưa liên lạc với con người ở Trái đất, một số giả thuyết được đưa ra. Trong số này, một giả thuyết nhận định người ngoài hành tinh có thể không biết đến sự tồn tại của Trái đất. Theo giả thuyết này, Trái đất có kích thước nhỏ bé. Người ngoài hành tinh có thể cũng đang tìm kiếm một dạng sự sống khác trong vũ trụ giống như chúng ta. Thế nhưng, cả con người và người ngoài hành tinh vẫn kết nối được với nhau bởi chưa tìm ra đúng hành tinh của mỗi nền văn minh sinh sống. Giả thuyết khác suy đoán có thể người ngoài hành tinh đã phát hiện ra con người nhưng cảm thấy không cần thiết phải liên lạc. Nguyên do là vì người ngoài hành tinh sở hữu công nghệ tiên tiến, hiện đại hơn rất nhiều so với con người. Xuất phát từ điều này, người ngoài hành tinh không muốn liên hệ với con người vì cho rằng không có điều gì mà họ cần học hỏi từ nền văn minh có trình độ phát triển thấp hơn. Một giả thuyết khác cho rằng, phương thức liên lạc của con người và người ngoài hành tinh không giống nhau. Do vậy, dù chúng ta hay người ngoài hành tinh gửi nhiều thông điệp để liên lạc với đối phương thì các bên đều không nhận được hay có nhận được nhưng không thể hiểu nội dung. Video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14)