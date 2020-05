Vì sao Myanmar dời thủ đô năm 2005?

Chính thức trở thành thủ đô của đất nước Myanmar từ năm 2005, Nay Pyi Taw là một trong những thủ đô có tuổi đời non trẻ nhất của thế giới đương đại. Thành phố này nằm trên một vùng đồng bằng cách thủ đô cũ Yangon khoảng 320 km về phía Bắc. Tên gọi Nay Pyi Taw trong tiếng Miến là "thủ đô vương thất", "chỗ của vua" hay "nơi ở của các vua". Cho đến nay, lý do Myanmar dời đô về Nay Pyi Taw không có đáp án chính xác vì chính phủ của đất nước Đông Nam Á này không đưa ra phát ngôn chính thức nào mà chỉ là những suy đoán trong dư luận. Một số nhà quan sát quốc tế cho rằng việc dời đô của Myanmar là một phần của chiến lược an ninh quốc gia. Có ý kiến lại cho rằng quyết định dời đô thể hiện tầm nhìn quy hoạch của giới chức Myanmar, khi trong tương lai Yangon sẽ trở nên quá tải về dân số, cơ sở hạ tầng, cùng như đối mặt với nạn ô nhiễm môi trường và các thảm họa tự nhiên như sóng thần. Thậm chí, có cả đồn đoàn rằng việc dời đô về Nay Pyi Taw bắt nguồn từ ý kiến của một thầy phong thủy. Tất nhiên, không thể nào kiểm chứng được thông tin dạng này. Mặc dù trở thành thủ đô từ năm 2005, phải đến năm 2012 việc xây dựng cơ bản ở Nay Pyi Taw mới hoàn tất. Nay Pyi Taw ngày nay có diện tích 7.000 km2 nhưng dân số chỉ khoảng 330.000 người, mật đô dân số của thành phố rất thấp. Thành phố sở hữu một con đường 20 làn dẫn từ quốc hội tới dinh tổng thống, sân bay Naypyidaw có diện tích lên đến 63.000 m2, một công viên safari, vườn thú, các đền đài hoành tráng, khu mua sắm tráng lệ và khách sạn xa hoa... Dù vậy, khung cảnh thành phố khá vắng vẻ do dân cư thưa thớt. Có thể phải một vài thập niên nữa để Nay Pyi Taw trở thành một thành phố sầm uất tương xứng tầm vóc của mình. Đây là một xu hướng thực tế khi tân thủ đô của Myanmar được đánh giá là một trong 10 thành phố phát triển nhanh nhất trên thế giới hiện tại. Mời quý độc giả xem video: Đôi nét về văn minh các nước Đông Nam Á.

