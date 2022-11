Vì sao Lạc Sơn Đại Phật an tọa yên bình suốt hơn 1.300 năm?

Với chiều cao 71 mét và chiếm một vùng diện tích rộng 18 ha, Lạc Sơn Đại Phật được xem là bức tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới và cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từ năm 713 đến năm 803 trong triều đại nhà Đường. Phía đối diện của bức tượng Lạc Sơn Đại Phật là núi Nga Mi - ngọn núi cao hơn 3.000 mét này thuộc Tứ đại Phật giáo danh sơn, là một trong bốn ngọn núi thiêng của Trung Quốc. Bên dưới là dòng sông chảy dưới chân của Phật - đây là nơi hợp lưu của ba con sông là Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y. Với địa thế sơn thủy kỳ vĩ như thế, Lạc Sơn Đại Phật vẫn sừng sững qua hàng nghìn năm. Tứ Xuyên mưa nhiều, để đảm bảo tượng Đại Phật đứng vững không đổ, nhân dân thời nhà Đường 1300 năm trước đã vận dụng nguyên lý khoa học công trình xây dựng hai đường hầm bí mật trong lòng núi, một đường phía sau tai, một đường ở vai. Đại Phật Lạc Sơn có hệ thống thoát nước thiết kế khéo léo nhìn không thấy, có tác dụng quan trọng trong việc bảo vệ tượng. Đỉnh đầu Đại Phật có 1051 lọn tóc tết hình xoáy ốc. Nhìn từ xa, các lọn tóc và phần đầu hoàn toàn thống nhất, thực ra là do từng khối đá khảm vào. Tổng cộng có 18 tầng lọn tóc kết xoáy ốc, tầng thứ 4, 9 và 18 mỗi tầng đều có rãnh thoát nước chiều ngang, tránh nước mưa chảy chính diện mặt Đại Phật. Trước ngực bên trái cũng có rãnh thoát nước nối thông với rãnh thoát nước của vai phải. Phía sau hai tai phần dựa vào vách núi có hang nối thông hai bên phải và trái. Phần ngực phía sau hai bên có hai cái hang, nhưng chưa đục thông nhau. Những rãnh nước và hang này tạo thành hệ thống thoát nước, chống ẩm và thông gió khoa học, ngăn ngừa phong hóa xâm thực Đại Phật. Đây chính là lý do vì sao Đại Phật Lạc Sơn có thể an tọa yên bình suốt hơn 1.300 năm qua. Theo giới thiệu, ngắm nhìn toàn bộ dung mạo Đại Phật, thì phải men theo cây cầu treo lên rồi xuống rồi lại lên, đi theo tuyến đường hình chữ U. Tại các vị trí khác nhau trên cầu treo sẽ thấy thần thái của Đại Phật cũng khác nhau. Nếu từ cầu treo xuống, du khách sẽ thấy tỷ lệ các bộ phận Đại Phật cân đối, kích thước hài hòa. >>>Xem thêm video: Kiến trúc sư bí ẩn người Việt phía sau Tử Cấm Thành (Nguồn: VTV4).

Với chiều cao 71 mét và chiếm một vùng diện tích rộng 18 ha, Lạc Sơn Đại Phật được xem là bức tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới và cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từ năm 713 đến năm 803 trong triều đại nhà Đường. Phía đối diện của bức tượng Lạc Sơn Đại Phật là núi Nga Mi - ngọn núi cao hơn 3.000 mét này thuộc Tứ đại Phật giáo danh sơn, là một trong bốn ngọn núi thiêng của Trung Quốc. Bên dưới là dòng sông chảy dưới chân của Phật - đây là nơi hợp lưu của ba con sông là Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y. Với địa thế sơn thủy kỳ vĩ như thế, Lạc Sơn Đại Phật vẫn sừng sững qua hàng nghìn năm. Tứ Xuyên mưa nhiều, để đảm bảo tượng Đại Phật đứng vững không đổ, nhân dân thời nhà Đường 1300 năm trước đã vận dụng nguyên lý khoa học công trình xây dựng hai đường hầm bí mật trong lòng núi, một đường phía sau tai, một đường ở vai. Đại Phật Lạc Sơn có hệ thống thoát nước thiết kế khéo léo nhìn không thấy, có tác dụng quan trọng trong việc bảo vệ tượng. Đỉnh đầu Đại Phật có 1051 lọn tóc tết hình xoáy ốc. Nhìn từ xa, các lọn tóc và phần đầu hoàn toàn thống nhất, thực ra là do từng khối đá khảm vào. Tổng cộng có 18 tầng lọn tóc kết xoáy ốc, tầng thứ 4, 9 và 18 mỗi tầng đều có rãnh thoát nước chiều ngang, tránh nước mưa chảy chính diện mặt Đại Phật. Trước ngực bên trái cũng có rãnh thoát nước nối thông với rãnh thoát nước của vai phải. Phía sau hai tai phần dựa vào vách núi có hang nối thông hai bên phải và trái. Phần ngực phía sau hai bên có hai cái hang, nhưng chưa đục thông nhau. Những rãnh nước và hang này tạo thành hệ thống thoát nước, chống ẩm và thông gió khoa học, ngăn ngừa phong hóa xâm thực Đại Phật . Đây chính là lý do vì sao Đại Phật Lạc Sơn có thể an tọa yên bình suốt hơn 1.300 năm qua. Theo giới thiệu, ngắm nhìn toàn bộ dung mạo Đại Phật, thì phải men theo cây cầu treo lên rồi xuống rồi lại lên, đi theo tuyến đường hình chữ U. Tại các vị trí khác nhau trên cầu treo sẽ thấy thần thái của Đại Phật cũng khác nhau. Nếu từ cầu treo xuống, du khách sẽ thấy tỷ lệ các bộ phận Đại Phật cân đối, kích thước hài hòa.