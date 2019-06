Vì sao kho báu 2.000 tuổi trong mộ Sở vương "át vía" kẻ trộm?

Kho báu trong cổ mộ của bậc đế vương hay các thành viên hoàng tộc thời xưa luôn bị mộ tặc "dòm ngó" và trở thành mục tiêu bị ăn trộm. Nguyên do là vì nơi an nghỉ của những nhân vật quyền quý này có nhiều đồ tùy táng vô cùng giá trị như vàng bạc, ngọc ngà châu báu... Trong số những ngôi mộ từng bị mộ tặc ghé thăm, đáng chú ý là nơi an nghỉ của Sở vương Lưu Mậu. Ông là vị vua của tiểu quốc Sở - một trong những chư hầu của nhà Hán (206 trước Công nguyên - 220). Theo các ghi chép lịch sử, những kẻ trộm mộ đã đột nhập vào bên trong khu mộ của Sở vương. Do vậy, chúng đã lấy đi nhiều đồ tùy táng giá trị được mai táng cùng Sở vương khi ông qua đời. Tuy nhiên, những kẻ trộm mộ để lại một kho báu vô giá mà không mang đi. Cụ thể, các chuyên gia tìm thấy hàng ngàn mảnh ngọc bích nằm rải rác khắp bên trong ngôi mộ của Sở vương. Sau khi tiến hành nghiên cứu và phục dựng, các chuyên gia tiết lộ những cổ vật trên thuộc quan tài bằng ngọc bích của nhà vua. Nhiều người không khỏi tò mò vì sao những kẻ trộm lại bỏ qua cỗ quan tài đặc biệt này. Câu hỏi này đã được các chuyên gia giải đáp. Các chuyên gia cho hay dù cỗ quan tài vô cùng giá trị nhưng đối với kẻ trộm mộ thì ngọc bích là điều cấm kỵ. Mộ tặc không dám mang đi vì ngọc bích là bảo vật chỉ có vua chúa dùng. Luật pháp thời xưa quy định bất cứ kẻ nào mua bán ngọc bích đều đối mặt với bản án tử hình. Do vậy, những kẻ trộm mộ tuyệt nhiên không dám lấy những miếng ngọc bích vì lo sợ gặp đại họa. Theo đó, kho báu vô giá này mới còn đến ngày nay. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra bên trong quan tài bằng ngọc bích là một áo niệm bằng ngọc bích. Bộ áo niệm đặc biệt này được may thủ công dành riêng cho Sở vương Lưu Mậu. Video: Tìm ra vị trí kho báu 4.000 tấn vàng tại núi Tàu? (nguồn: VTC14)

