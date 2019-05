Vì sao Hoàng đế nhà Thanh đều băng hà vào mùa đông?

Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Từ lúc quân Thanh nhập quan, tất cả tổng cộng có 11 vị hoàng đế, thời gian trị vì là 268 năm. Các vị hoàng đế quyền lực cũng giống như những người dân bình thường cũng có “sinh lão bệnh tật”. Có một điều kỳ lạ là 11 vị Hoàng đế này đa phần đều băng hà vào mùa đông. Ảnh: sh.qihoo.com. Hoàng Thái Cực băng hà vào tháng 9, Thuận Trị qua đời vào tháng 2, Khang Hi từ trần vào, tháng 12, Ung Chính qua đời vào tháng 10, Càn Long băng hà vào tháng 2, Gia Khánh từ trần vào tháng 9, Đạo Quang qua đời vào tháng 2, Hàm Phong qua đời vào tháng 8, Đồng Trị qua đời vào tháng 1, Quang Tự băng hà vào tháng 11, Phổ Nghi qua đời vào tháng 10. Ảnh: baidu.com. Trong đó, ngoài Hoàng Thái Cực, Gia Khánh, Hàm Phong ra, thì 8 vị Hoàng đế còn lại đều mất trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 2. Theo quan niệm thời xưa, thời gian này đều thuộc phạm vị mùa đông. Ảnh: baidu.com. Vậy tại sao Hoàng đế nhà Thanh đa phần qua đời vào mùa đông. Nguyên nhân thứ nhất có liên quan đến tuổi tác. Khang Hi từ trần vào năm 69 tuổi, Ung Chính qua đời khi 58 tuổi, Càn Long băng hà khi 89 tuổi, Đạo Quang từ trần khi 69 tuổi. Mặc dù Ung Chính từ trần lúc 58 tuổi, đối với thời hiện đại cũng chưa được coi là lớn tuổi, nhưng vào thời cổ đại, cũng được xếp vào hàng cao tuổi, càng không cần tính đến tuổi thọ gần 70 tuổi của Khang Hi và 90 tuổi của Càn Long. Người già thân thể suy nhược, sức đề kháng kém, mắc bệnh qua đời vào mùa đông lạnh lẽo là điều bình thường. Ảnh: baidu.com. Nguyên nhân thứ hai có liên quan đến bệnh tật. Thuận Trị qua đời năm 24 tuổi, Đồng Trị từ trần năm 20 tuổi, Quang Tự băng hà khi 38 tuổi, đều là thời kỳ sức khỏe tráng kiện. Những vị vua này qua đời vào mùa đông vì bệnh tật. Thuận Trị và Đồng Trị đều qua đời vì bệnh đậu mùa. Ảnh: baidu.com. Xung quanh cái chết của vua Quang Tự thì có rất nhiều ý kiến, trong đó có ý kiến cho rằng ông qua đời vì bệnh lao. Những bệnh này vào thời kỳ đó đều vô phương cứu chữa, và mùa đông chính là thời kỳ phát bệnh mạnh mẽ của những căn bệnh này. Ảnh: baidu.com. Ngoài nguyên nhân tuổi tác và bệnh tật, còn có nguyên nhân liên quan đến thể chất. Hoàng đế có thể nói là một công việc nguy hiểm, đặc biệt vào thời Thanh, các vị Hoàng đế rất chăm chỉ. Sáng 6 giờ thức dậy xử lý triều cho đến tận 8 giờ tối. Mặc dù Hoàng đế có cuộc sống giàu sang, ăn sơn hào hải vị giàu dinh dưỡng, nhưng lại ít vận động, lao động nên dẫn đến thể chất không tốt, khi mắc bệnh cấp tính, sức đề kháng thường rất kém, đặc biệt vào mùa đông lạnh giá. Ảnh: baidu.com.

Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Từ lúc quân Thanh nhập quan, tất cả tổng cộng có 11 vị hoàng đế, thời gian trị vì là 268 năm. Các vị hoàng đế quyền lực cũng giống như những người dân bình thường cũng có “sinh lão bệnh tật”. Có một điều kỳ lạ là 11 vị Hoàng đế này đa phần đều băng hà vào mùa đông. Ảnh: sh.qihoo.com. Hoàng Thái Cực băng hà vào tháng 9, Thuận Trị qua đời vào tháng 2, Khang Hi từ trần vào, tháng 12, Ung Chính qua đời vào tháng 10, Càn Long băng hà vào tháng 2, Gia Khánh từ trần vào tháng 9, Đạo Quang qua đời vào tháng 2, Hàm Phong qua đời vào tháng 8, Đồng Trị qua đời vào tháng 1, Quang Tự băng hà vào tháng 11, Phổ Nghi qua đời vào tháng 10. Ảnh: baidu.com . Trong đó, ngoài Hoàng Thái Cực, Gia Khánh, Hàm Phong ra, thì 8 vị Hoàng đế còn lại đều mất trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 2. Theo quan niệm thời xưa, thời gian này đều thuộc phạm vị mùa đông. Ảnh: baidu.com. Vậy tại sao Hoàng đế nhà Thanh đa phần qua đời vào mùa đông. Nguyên nhân thứ nhất có liên quan đến tuổi tác. Khang Hi từ trần vào năm 69 tuổi, Ung Chính qua đời khi 58 tuổi, Càn Long băng hà khi 89 tuổi, Đạo Quang từ trần khi 69 tuổi. Mặc dù Ung Chính từ trần lúc 58 tuổi, đối với thời hiện đại cũng chưa được coi là lớn tuổi, nhưng vào thời cổ đại, cũng được xếp vào hàng cao tuổi, càng không cần tính đến tuổi thọ gần 70 tuổi của Khang Hi và 90 tuổi của Càn Long. Người già thân thể suy nhược, sức đề kháng kém, mắc bệnh qua đời vào mùa đông lạnh lẽo là điều bình thường. Ảnh: baidu.com. Nguyên nhân thứ hai có liên quan đến bệnh tật. Thuận Trị qua đời năm 24 tuổi, Đồng Trị từ trần năm 20 tuổi, Quang Tự băng hà khi 38 tuổi, đều là thời kỳ sức khỏe tráng kiện. Những vị vua này qua đời vào mùa đông vì bệnh tật. Thuận Trị và Đồng Trị đều qua đời vì bệnh đậu mùa. Ảnh: baidu.com. Xung quanh cái chết của vua Quang Tự thì có rất nhiều ý kiến, trong đó có ý kiến cho rằng ông qua đời vì bệnh lao. Những bệnh này vào thời kỳ đó đều vô phương cứu chữa, và mùa đông chính là thời kỳ phát bệnh mạnh mẽ của những căn bệnh này. Ảnh: baidu.com. Ngoài nguyên nhân tuổi tác và bệnh tật, còn có nguyên nhân liên quan đến thể chất. Hoàng đế có thể nói là một công việc nguy hiểm, đặc biệt vào thời Thanh, các vị Hoàng đế rất chăm chỉ. Sáng 6 giờ thức dậy xử lý triều cho đến tận 8 giờ tối. Mặc dù Hoàng đế có cuộc sống giàu sang, ăn sơn hào hải vị giàu dinh dưỡng, nhưng lại ít vận động, lao động nên dẫn đến thể chất không tốt, khi mắc bệnh cấp tính, sức đề kháng thường rất kém, đặc biệt vào mùa đông lạnh giá. Ảnh: baidu.com.