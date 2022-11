Vì sao dân gian đồn thổi hoàng đế Khang Hy có số “sát thê”?

Hoàng đế Khang Hy nắm giữ nhiều kỷ lục ấn tượng. Trong số này có việc ông là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc và là hoàng đế có nhiều phi tần nhất của nhà Thanh. Theo sử sách, vua Khang Hy có 55 phi tử được sắc phong chính thức và có 53 người con. Trong khi đó, hầu hết các hoàng đế nhà Thanh khác chỉ có khoảng 10 phi tử được sắc phong. Ngoài số phi tần được sắc phong, hoàng đế Khang Hy còn có hơn 100 phi tần, mỹ nữ tuyển chọn từ các vùng miền khác. Trong hậu cung "khủng" như vậy, 4 hoàng hậu của vua Khang Hy lần lượt chết trẻ. Do vậy, ông được cho là vị vua có số "sát thê". Bốn hoàng hậu đó lần lượt gồm: Hiếu Thành Nhân hoàng hậu, Hiếu Chiếu Nhân hoàng hậu, Hiếu Ý Nhân hoàng hậu và Hiếu Cung Nhân hoàng hậu. Hiếu Thành Nhân hoàng hậu (tên thật Hách Xá Lý thị) là vương hậu đầu tiên của vua Khang Hy. Bà là thê tử kết tóc của nhà vua và được tổ chức lễ đại hôn long trọng. Vào thời điểm kết hôn, vua Khang Hi mới 12 tuổi. Là người hiền lương, thục đức, Hiếu Thành Nhân hoàng hậu giúp chồng quản lý tốt hậu cung và tình cảm giữa 2 vợ chồng khá tốt đẹp. Con trai đầu lòng của bà là hoàng tử Thừa Hỗ chết yểu khi 2 tuổi. Đến năm 1674, bà sinh hoàng tử Dận Nhưng. Tuy nhiên do khó sinh dẫn đến băng huyết nên hoàng hậu mất ngay sau khi sinh con. Lúc ấy, bà hoàng này mới 21 tuổi. Hiếu Chiếu Nhân hoàng hậu là vương hậu thứ 2 của vua Khang Hy sau khi Hiếu Thành Nhân hoàng hậu qua đời. Bà là con gái của Át Tất Long và con gái nuôi của Ngao Bái. Vua Khang Hy không muốn lập hậu sau khi Hiếu Thành Nhân hoàng hậu mới qua đời nhưng do sức ép của Thái hậu nên ông lập vương hậu thứ hai. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6 tháng sau khi trở thành chủ hậu cung, Hiếu Chiếu Nhân hoàng hậu qua đời, hưởng thọ 24 tuổi. Nguyên nhân tử vong không được ghi chép lại. Bà không có người con nào. Vương hậu thứ 3 của vua Khang Hy là Hiếu Ý Nhân hoàng hậu. Bà hoàng này có xuất thân từ dòng họ Đông Giai thị. Bà lần lượt được vua sắc phong làm quý phi, hoàng quý phi và cuối cùng là hoàng hậu. Năm 1683, Hiếu Ý Nhân hoàng hậu hạ sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, công chúa chết yểu khiến bà vô cùng đau buồn dẫn đến sinh bệnh. Vào năm 1689, bà qua đời vì bạo bệnh. Khi còn sống, Hiếu Cung Nhân hoàng hậu chưa từng được vua Khang Hy sắc phong làm hoàng hậu. Bà là mẹ của vua Ung Chính. Do đó, sau khi lên ngôi, vua Ung Chính hạ chỉ phong cho mẹ làm Nhân Thọ hoàng thái hậu. Điều này đồng nghĩa với việc Ô Nhã thị trở thành hoàng hậu thứ tư của vua Khang Hy. Tuy nhiên, lễ sắc phong chưa kịp diễn ra thì bà qua đời vào năm 1724. Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

