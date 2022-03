Vì sao cung nữ xưa không được ngửa mặt lên trời khi ngủ?

Cuốn "Cung nữ đàm vãn lục" có ghi chép lại một lời nhận xét của một cung nữ phục vụ Từ Hy Thái hậu trong suốt 8 năm: Trong cung sợ nhất chính là ngủ. Không những phải nằm nghiêng mà còn không được kê chân loạn xạ, nếu không hậu quả sẽ rất tai hại. Cung nữ còn tiết lộ trong cung có ba việc không dễ làm, trong đó có một việc chính là ngủ. Trong số rất nhiều quy tắc, không thể không nhắc đến quy tắc "phải nằm nghiêng khi ngủ, không nằm ngửa". Thậm chí, không chỉ phải nằm nghiêng mà còn phải giữ chân ở tư thế 2 chân gần nhau và co chân khi ngủ. Ngoài các động tác về chân, vị trí của tay cũng cần phải theo quy định: chỉ một tay được đặt dưới đầu, và tay kia phải được đặt trên chân. Thực tế mà nói, tư thế ngủ này rất khó khăn, có những cung nữ chưa quen nên gần như cả đêm không ngủ được, vì nếu giữ tay ở tư thế bị sức nặng của đầu đè lên, máu ở tay sẽ không thể lưu thông, tay tê cứng. Vậy tại sao lại có quy tắc khắt khe như vậy? Do không gian sống chung khá chật hẹp nên các cung nữ không thể có giường riêng biệt. Vì vậy, họ chỉ có thể nằm ngủ tập thể trên 1 chiếc giường dài. Để giúp tiết kiệm không gian ngủ, tất cả các cung nữ đều phải nằm nghiêng khi ngủ. Nguyên nhân tiếp theo là vì các hoàng đế thời phong kiến luôn tự cho mình là "Thiên tử" (con của trời) và sẽ nhận được bảo hộ từ trời xanh, thần linh. Do đó, họ phải luôn duy trì một trạng thái tôn kính với thần linh mọi lúc mọi nơi. Theo các vị hoàng đế, không chỉ riêng bản thân họ, tất cả những người sống và làm việc trong hoàng cung đều phải có một tâm thế kính trọng thần linh như chính họ vậy. Vì vậy, dù có đang ở trong trạng thái ngủ nghỉ, các cung nữ cũng được yêu cầu phải giữ tư thế ngủ trang nhã nhất, không được xúc phạm đến trời xanh. Hành động khi ngủ được cho là bất kính với đấng tối cao ở đây chính là tư thế nằm ngửa, mặt đối mặt với trời. Đó chính là 1 trong những nguyên nhân sinh ra quy định khó hiểu: cung nữ phải nằm nghiêng khi ngủ. Bên cạnh đó, một phần bản chất của quy định này là để cung nữ tự ý thức được thân phận thấp kém, từng giờ từng phút ghi nhớ sứ mệnh của bản thân. Và còn một nguyên nhân khác, đó là để họ không thể ngủ ngon.Công việc của các cung nữ vô cùng cực khổ, bất phân ngày đêm. Nhưng ngủ nghỉ là nhu cầu sinh lý không thể thiếu của cơ thể, không ai có thể làm việc triền miên suốt ngày đêm. Do đó, để hầu hạ tốt cho các chủ tử, những cung nữ phải phân ca làm, luân phiên thay nhau trực. Khi đến ca trực, họ phải di chuyển đến cung điện của chủ tử 1 cách nhanh nhất, không được phép chậm trễ. Quy định phải ngủ nghiêng của triều đình cũng chính là để phục vụ lợi ích của những chủ nhân trong hoàng cung này. Chúng ta đều biết, việc phải giữ nguyên 1 tư thế khi ngủ cực kỳ khó chịu. Chính điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giấc ngủ của các cung nữ, khiến họ không thể ngủ ngon. Và chỉ khi họ không thể ngủ ngon mới có thể dễ dàng đánh thức, nhanh chóng đi đến địa điểm làm việc. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

