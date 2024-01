Vì sao binh sĩ thời xưa không bao giờ ăn no khi chiến đấu?

Ở Trung Quốc thời phong kiến, các cuộc chiến tranh đẫm máu, ác liệt nổ ra với quy mô khác nhau. Theo đó, mỗi bên tham chiến triển khai lực lượng binh sĩ tinh nhuệ, thiện chiến với quân số càng đông càng tốt nhằm chiếm lợi thế trên chiến trường, đánh bại quân địch. Theo các nhà nghiên cứu, trong mỗi trận chiến, binh lính và lương thực là những vấn đề quan trọng nhất. Hai yếu tố này liên quan trực tiếp đến thành bại của mỗi bên tham chiến. Khi tìm hiểu về các cuộc chiến tranh ở Trung Quốc thời phong kiến, các chuyên gia phát hiện một bí mật. Đó là binh sĩ luôn tuân thủ một quy định bất thành văn là không bao giờ ăn no khi chiến đấu. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò lý do vì sao binh sĩ không ăn no trước khi chiến đấu? Khi nhắc đến điều này, nhiều người đều nghĩ rằng ăn no mới có đủ sức khỏe để chiến đấu, đánh địch. Thế nhưng, binh sĩ ở Trung Quốc thời phong kiến không bao giờ ăn no khi ra trận, xuất phát từ những lý do thực tế. Cụ thể, cách đây hàng ngàn năm, khi tham gia các cuộc chiến tranh kéo dài nhiều tháng, mỗi bên tham chiến đòi hỏi số lượng lương thực, hậu cần lớn. Trong khi đó, năng suất trồng trọt, sản lượng lương thực vào thời phong kiến không cao. Vì vậy, quân đội không thể chuẩn bị đầy đủ toàn bộ lương thực cần thiết vì khó dự đoán chính xác cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu. Xuất phát từ tình trạng này, nếu binh sĩ ăn no trong mỗi bữa ăn thì sẽ xảy ra tình trạng thiếu lương thực. Khi thiếu hoặc hết lương thực thì sẽ khiến tinh thần binh sĩ sa sút, hoang mang, lo lắng, mất tinh thần chiến đấu, thậm chí đào ngũ. Do đó, binh sĩ mỗi ngày đều không ăn no nhằm để phân chia số lương thực chuẩn bị đủ dùng trong thời gian dài. Nguyên nhân tiếp theo là trong quá trình chiến đấu, binh sĩ phải luôn cảnh giác. Nếu như ăn no thì binh sĩ có thể cảm thấy buồn ngủ, buông lỏng và lười biếng. Nếu quân địch bất ngờ tấn công thì những binh sĩ ăn no sẽ phản ứng chậm chạp, có thể rơi vào thế bất lợi trong cuộc chiến. Xuất phát từ những lý do trên, binh sĩ thời phong kiến không ăn no khi ra trận. (Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

