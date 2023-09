Vẻ đẹp bất hủ của khải hoàn môn nổi tiếng nhất thế giới cổ đại

Nằm bên cạnh đấu trường Colosseum nổi tiếng ở thành phố Roma, Italia, khải hoàn môn Constantine là cánh cổng chiến thắng nổi tiếng nhất của nền văn minh La Mã. Ảnh: Wallpapers.com. Công trình này được xây dựng năm 315 SCN để kỷ niệm chiến thắng của hoàng đế La Mã Constatine I trong trận đánh trên cầu Milvian ngày 28/10/312. Ảnh: Imperium Est. Đây cũng là khải hoàn môn cuối cùng được xây dựng tại Rome trước khi đế chế La Mã sụp đổ. Ảnh: Colosseum Rome Tickets. Khải hoàn môn Constantine có dáng vẻ bề thế bậc nhất trong các công trình cùng loại của La Mã, với chiều cao 21 mét, ngang 26 mét và dày 8 mét. Ảnh: Colourbox. Được làm bằng đá cẩm thạch, công trình này cũng được coi là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc đá La Mã cổ đại. Ảnh: Encircle Photos. Bề mặt Khải hoàn môn Constantine được trang hoàng bằng rất nhiều phù điêu minh họa cho chiến thắng của hoàng đế Constantine I. Nhiều bức ca ngợi hoàng đế Constantine I như một nhà cai trị sáng suốt. Ảnh: University of Oxford. Điều đặc biệt là một số mảnh phù điêu của Khải hoàn môn Constantine được lấy từ các công trình La Mã được xây dựng trước đó. Ảnh: University of Oxford. Có thể những người thợ La Mã xưa đã làm vậy để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình, hoặc đây là một cách để tôn vinh những nghệ nhân tiền bối. Ảnh: Following Hadrian. Khải hoàn môn Constantine chính là hình mẫu của nhiều khải hoàn môn nổi tiếng được xây dựng ở châu Âu sau này. Ảnh: My Adventures Across The World. Có thể kể ra những cái tên như Khải hoàn môn Carrousel ở Paris (Pháp), Cổng Brandenburg ở Potsdam (Đức), Khải hoàn môn Marble ở London (Anh)... Ảnh: Expedia.com. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

Nằm bên cạnh đấu trường Colosseum nổi tiếng ở thành phố Roma, Italia, khải hoàn môn Constantine là cánh cổng chiến thắng nổi tiếng nhất của nền văn minh La Mã. Ảnh: Wallpapers.com. Công trình này được xây dựng năm 315 SCN để kỷ niệm chiến thắng của hoàng đế La Mã Constatine I trong trận đánh trên cầu Milvian ngày 28/10/312. Ảnh: Imperium Est. Đây cũng là khải hoàn môn cuối cùng được xây dựng tại Rome trước khi đế chế La Mã sụp đổ. Ảnh: Colosseum Rome Tickets. Khải hoàn môn Constantine có dáng vẻ bề thế bậc nhất trong các công trình cùng loại của La Mã, với chiều cao 21 mét, ngang 26 mét và dày 8 mét. Ảnh: Colourbox. Được làm bằng đá cẩm thạch, công trình này cũng được coi là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc đá La Mã cổ đại. Ảnh: Encircle Photos. Bề mặt Khải hoàn môn Constantine được trang hoàng bằng rất nhiều phù điêu minh họa cho chiến thắng của hoàng đế Constantine I. Nhiều bức ca ngợi hoàng đế Constantine I như một nhà cai trị sáng suốt. Ảnh: University of Oxford. Điều đặc biệt là một số mảnh phù điêu của Khải hoàn môn Constantine được lấy từ các công trình La Mã được xây dựng trước đó. Ảnh: University of Oxford. Có thể những người thợ La Mã xưa đã làm vậy để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình, hoặc đây là một cách để tôn vinh những nghệ nhân tiền bối. Ảnh: Following Hadrian. Khải hoàn môn Constantine chính là hình mẫu của nhiều khải hoàn môn nổi tiếng được xây dựng ở châu Âu sau này. Ảnh: My Adventures Across The World. Có thể kể ra những cái tên như Khải hoàn môn Carrousel ở Paris (Pháp), Cổng Brandenburg ở Potsdam (Đức), Khải hoàn môn Marble ở London (Anh)... Ảnh: Expedia.com. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.