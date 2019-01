Vấp phải hung tinh, 5 con giáp coi chừng "thân tàn ma dại" năm 2019

Tuổi Dần: Năm 2019, phụ nữ tuổi Dần gặp phải cục diện “hung nhất” đó là “Vong Thần phá mệnh cục”, ảnh hưởng tiêu cực đến Thọ nguyên cung. Điều này khiến cho người nữ tuổi Dần gặp phải rất nhiều tai nạn xấu. Năm Kỷ Hợi, con giáp này cần chú ý đến việc luyện tập thể dục, thể thao và đặc biệt lưu ý an toàn khi tham gia giao thông bởi Vong Thân có thể dẫn đến các tai nạn như tai nạn giao thông, tai nạn về đuối nước, hỏa hoạn hoặc các bệnh liên quan đến đến máu huyết và các bệnh cấp tính nghiêm trọng. Tuổi Mão: Năm Kỷ Hợi, phụ nữ tuổi Mão không may vấp phải cục diện “ Thất sát vận xung kích Thọ nguyên cung” do đó dễ gặp các bệnh về máu huyết, các bệnh cấp tính và các tai nạn ngoài ý muốn. Đồng thời, con giáp này còn mang đến cho người thân trong gia đình những “tai họa” liên quan đến bệnh tật bởi nữ chủ nhân của gia đình có ảnh hưởng không nhỏ đến vận sức khỏe các các thành viên trong nhà. Tuổi Ngọ: Người nữ tuổi Ngọ trong năm 2019 do vấp phải cục diện “Huyết Sát xuất hiện trong Thọ minh cung” nên rất dễ gặp phải các tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn xe cộ, tai nạn do dao kiếm, các bệnh liên quan đến máu huyết. Không chỉ vậy, cục diện xấu của người nữ tuổi Ngọ còn ảnh hưởng xấu đến người thân trong gia đình. Do đó, người nữ tuổi Ngọ nên đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của bản thân và người thân trong nhà. Tuổi Mùi: Phụ nữ tuổi Mùi năm 2019 vấp phải cục diện “ Mùi Nhẫn Sát” nên ảnh hưởng tiêu cực đến Thọ nguyên cung. Con giáp này rất dễ gặp các tai nạn liên quan đến máu huyết, thậm chí còn liên lụy đến người thân trong gia đình. Tuổi Hợi: Năm Kỷ Hợi, phụ nữ tuổi Hợi gặp phải cụ diện “Huyết Nhẫn Phá Mệnh” nên dễ gặp những sự cố liên quan đến việc dùng dao, kéo, đến nơi ăn chốn ở và các bệnh về máu nên con giáp này cần đặc biệt cẩn thận khi sử dung các vật sắc nhọn. Ngoài ra, con giáp này còn dễ gặp phải những sự cố ngoài ý muốn, những thị phi ‘tai bay vạ gió”. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

