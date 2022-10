Vào miếu hoang, vì sao Chu Nguyên Chương bỏ ý định diệt Lưu Bá Ôn?

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là hoàng đế khai quốc của nhà Minh. Từng là một kẻ ăn mày, bằng sự thông minh và tài năng hơn người, Chu Nguyên Chương đã từng bước gây dựng sự nghiệp, lật đổ triều Nguyên, lập lên nhà Minh và xưng đế. Góp sức cho đại nghiệp của Chu Nguyên Chương là những công thần đã cùng ông kề vai sát cánh bên ông cùng ông đoạt thiên hạ. Thời gian đầu, những công thần này được Chu Nguyên Chương ban thưởng nhiều vàng bạc, châu báu cũng như sắc phong các chức vụ quan trọng trong triều đình. Thế nhưng, về sau, những công thần này cậy vào việc bản thân có chiến công nên đã lộng quyền, câu kết đảng phái, mưu đoạt lợi ích riêng. Vì vậy, từ năm Hồng Vũ thứ 13, Chu Nguyên Chương đã lên kế hoạch để tiêu diệt công thần khai quốc. Lưu Bá Ôn là một trong số đó. Ông từng thi đỗ Tiến sĩ, làm quan trong triều đình nhà Nguyên nhưng không được trọng dụng do xuất thân là người Hán. Do có tài năng hơn người nhưng không có "đất dựng võ" nên Lưu Bá Ôn xin từ quan, lui về ở ẩn. Một thời gian sau, Chu Nguyên Chương biết đến tài năng của Lưu Bá Ôn nên đã mời ông xuống núi phò tá cho mình. Kể từ đó, Lưu Bá Ôn đi theo phò tá Chu Nguyên Chương, giúp ông đoạt được thiên hạ. Sau khi đăng cơ lên ngôi hoàng đế và triều đình nhà Minh ngày càng vững chắc, Chu Nguyên Chương bắt đầu nghi kị Lưu Bá Ôn vì cho rằng ông cũng giống như những công thần khác có ý đồ tạo phản. Là người thông minh, Lưu Bá Ôn nhìn thấy suy nghĩ này của Chu Nguyên Chương. Do vậy, ông 2 lần xin từ quan nhưng Chu Nguyên Chương không chấp nhận. Cuối cùng, Lưu Bá Ôn quyết định giả chết để Chu Nguyên Chương không còn nghi kỵ. Sau khi nghe tin công thần này mắc bệnh qua đời, Chu Nguyên Chương mới cảm thấy an tâm. Thế nhưng, để chắc chắn, Chu Nguyên Chương cải trang và đích thân đến tận nhà Lưu Bá Ôn để kiểm tra. Thay vì đi vào cổng lớn, ông hoàng nhà Minh này đi vòng qua một ngôi miếu hoang tàn gần nhà Lưu Bá Ôn. Khi vào bên trong miếu, Chu Nguyên Chương nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi lập nghiệp. Khi nhìn lên bức tường, Chu Nguyên Chương phát hiện có một bài thơ: "Đại thiên thế giới chính mang mang/Hà tất thu thập nhất đại tàng?/Cổ lai đa thiểu anh hùng bối/Đắc đạo đa trợ thất đạo vong". Nội dung của bài thơ đại ý là: Thế giới rộng lớn nhường này, cớ sao phải thu lại một chỗ? Từ xưa đến nay, các bậc anh hùng, giữ được đạo thì nhiều người trợ giúp, đánh mất đạo thì vong. Sau khi suy ngẫm bài thơ trên cộng với việc Lưu Bá Ôn chủ động xin từ quan nên Chu Nguyên Chương không còn nghi kỵ công thần này nữa. Nhờ vậy, Nội dung của bài thơ đại ý là: Thế giới rộng lớn nhường này, cớ sao phải thu lại một chỗ? Từ xưa đến nay, các bậc anh hùng, giữ được đạo thì nhiều người trợ giúp, đánh mất đạo thì vong. Đọc những câu thơ này, kết hợp với việc Lưu Bá Ôn đã chủ động rút lui, Chu Nguyên Chương không còn nghi kỵ Lưu Bá Ôn nữa. Nhờ vậy, ông thoát chết và sống ẩn dật, bình yên ở quê nhà trong những năm cuối đời. Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là hoàng đế khai quốc của nhà Minh. Từng là một kẻ ăn mày, bằng sự thông minh và tài năng hơn người, Chu Nguyên Chương đã từng bước gây dựng sự nghiệp, lật đổ triều Nguyên, lập lên nhà Minh và xưng đế. Góp sức cho đại nghiệp của Chu Nguyên Chương là những công thần đã cùng ông kề vai sát cánh bên ông cùng ông đoạt thiên hạ. Thời gian đầu, những công thần này được Chu Nguyên Chương ban thưởng nhiều vàng bạc, châu báu cũng như sắc phong các chức vụ quan trọng trong triều đình. Thế nhưng, về sau, những công thần này cậy vào việc bản thân có chiến công nên đã lộng quyền, câu kết đảng phái, mưu đoạt lợi ích riêng. Vì vậy, từ năm Hồng Vũ thứ 13, Chu Nguyên Chương đã lên kế hoạch để tiêu diệt công thần khai quốc. Lưu Bá Ôn là một trong số đó. Ông từng thi đỗ Tiến sĩ, làm quan trong triều đình nhà Nguyên nhưng không được trọng dụng do xuất thân là người Hán. Do có tài năng hơn người nhưng không có "đất dựng võ" nên Lưu Bá Ôn xin từ quan, lui về ở ẩn. Một thời gian sau, Chu Nguyên Chương biết đến tài năng của Lưu Bá Ôn nên đã mời ông xuống núi phò tá cho mình. Kể từ đó, Lưu Bá Ôn đi theo phò tá Chu Nguyên Chương , giúp ông đoạt được thiên hạ. Sau khi đăng cơ lên ngôi hoàng đế và triều đình nhà Minh ngày càng vững chắc, Chu Nguyên Chương bắt đầu nghi kị Lưu Bá Ôn vì cho rằng ông cũng giống như những công thần khác có ý đồ tạo phản. Là người thông minh, Lưu Bá Ôn nhìn thấy suy nghĩ này của Chu Nguyên Chương. Do vậy, ông 2 lần xin từ quan nhưng Chu Nguyên Chương không chấp nhận. Cuối cùng, Lưu Bá Ôn quyết định giả chết để Chu Nguyên Chương không còn nghi kỵ. Sau khi nghe tin công thần này mắc bệnh qua đời, Chu Nguyên Chương mới cảm thấy an tâm. Thế nhưng, để chắc chắn, Chu Nguyên Chương cải trang và đích thân đến tận nhà Lưu Bá Ôn để kiểm tra. Thay vì đi vào cổng lớn, ông hoàng nhà Minh này đi vòng qua một ngôi miếu hoang tàn gần nhà Lưu Bá Ôn. Khi vào bên trong miếu, Chu Nguyên Chương nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi lập nghiệp. Khi nhìn lên bức tường, Chu Nguyên Chương phát hiện có một bài thơ: "Đại thiên thế giới chính mang mang/Hà tất thu thập nhất đại tàng?/Cổ lai đa thiểu anh hùng bối/Đắc đạo đa trợ thất đạo vong". Nội dung của bài thơ đại ý là: Thế giới rộng lớn nhường này, cớ sao phải thu lại một chỗ? Từ xưa đến nay, các bậc anh hùng, giữ được đạo thì nhiều người trợ giúp, đánh mất đạo thì vong. Sau khi suy ngẫm bài thơ trên cộng với việc Lưu Bá Ôn chủ động xin từ quan nên Chu Nguyên Chương không còn nghi kỵ công thần này nữa. Nhờ vậy, Nội dung của bài thơ đại ý là: Thế giới rộng lớn nhường này, cớ sao phải thu lại một chỗ? Từ xưa đến nay, các bậc anh hùng, giữ được đạo thì nhiều người trợ giúp, đánh mất đạo thì vong. Đọc những câu thơ này, kết hợp với việc Lưu Bá Ôn đã chủ động rút lui, Chu Nguyên Chương không còn nghi kỵ Lưu Bá Ôn nữa. Nhờ vậy, ông thoát chết và sống ẩn dật, bình yên ở quê nhà trong những năm cuối đời. Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.