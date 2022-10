Vạn Lý Trường Thành và Kim Tự Tháp: Kiệt tác nào khó xây hơn?

Nếu xét theo thời gian xây dựng công trình, các Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng vào năm 2690 trước Công nguyên và có vị trí địa lý ở hạ lưu sông Nile. Có 80 kim tự tháp nằm rải rác với các kích cỡ khác nhau. Kim tự tháp Khufu cao nhất cao 146,5 mét và có đáy. Nó dài 230 mét, và được tính toán xây dựng bằng khoảng 2,3 triệu viên đá. Người ta nói rằng 100.000 người đã mất 30 năm để xây dựng Kim tự tháp Khufu. Những công trình đồ sộ này luôn được những Pharaoh khởi động ngay sau lúc họ lên ngôi và tốn hàng chục năm để hoàn tất 1 Kim Tự Tháp. Trong gian đoạn này, 1 lượng nhân lực to lớn sẽ được những vị vua của Ai Cập huy động để xây cất ngôi mộ cho mình. Tóm lại, số lượng người lao động tùy thuộc vào lương, thức ăn, thời tiết, chiến tranh tuy nhiên được cho là dao động từ 20 nghìn tới 100 nghìn người liên tục làm việc. Số lượng người làm sẽ được thường xuyên thay thế do công việc xây dựng Kim Tự Tháp là việc rất cực khổ và làm suy giảm sức khỏe của những nô lệ này. Theo những tại liệu ghi lại, 1 công nhân chỉ có thể làm tối đa là 3 năm. Trong khi đó, để có được một công trình kiến trúc vĩ đại đến như vậy một triều đại ngắn ngủi của nhà Tần là không đủ mà đó còn là kết tinh qua rất nhiều thời đại. Có thể nói Vạn Lý Trường Thành chính là nhân chứng cho hàng ngàn năm lịch sử Trung Quốc. Lịch sử hình thành của Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc bắt đầu từ thời Tây Chu và kéo dài qua nhiều triều đại. Sau khi nhà Tần cai trị sáu vương quốc, để chống lại người Hung Nô, các tháp đèn hiệu của tất cả các quốc gia đã được kết nối với nhau. Đây là sự hình thành ban đầu của Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, được gọi là "Vạn Lý Trường Thành của Tần". Thời gian xây dựng Kim Tự Tháp khoảng 30 năm thì việc xây dựng Vạn lý trường thành kéo dài cả nghìn năm. Vì vậy, về vấn đề này, việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành khó hơn. Nếu xét về quá trình xây dựng, vật liệu được dùng trong những Kim tự Tháp Ai Cập chủ yếu được lấy từ mỏ đá nằm tương đối gần đó. Nhưng lớp đá bọc ngoài Kim Tự Tháp phải lấy ở sông Tura về tới chỗ xây dựng Kim Tự Tháp. Từng khối đá có trọng lượng từ 2,5 tới 8 tấn được di chuyển vượt sông, qua hàng trăm km bề tới chỗ xây dựng. Qúa trình này phải dùng sức người 100%. Bên cạnh đó, đá granite phải được lấy ở Aswan, 1 nơi cách công trình gần 935 km. Và ước tính, việc dịch chuyển 1 khối đá mất khoảng hai tháng vất vả. So với vùng đồng bằng của các kim tự tháp, vị trí địa lý của Vạn Lý Trường Thành có thể nói là vô cùng khắc nghiệt. Phần lớn công trình của Vạn Lý Trường Thành được xây dựng trên những ngọn núi cao ngất và dọc theo các dãy núi. Tuy giống như các kim tự tháp nhưng việc vận chuyển nguyên vật liệu lại vô cùng khó khăn. Vì đường xá khác nhau nên lúc đó chưa có đường vành đai. Nếu đá bị sập trong quá trình vận chuyển đá đi lên thì không những bị mất mạng mà còn mất thời gian để xây dựng lại những con đường này. Hơn nữa, nguyên mẫu của Vạn Lý Trường Thành được xây dựng dưới thời nhà Tần sử dụng hàng triệu lao động, tức là gần 20% dân số cả nước vào thời điểm đó. Việc sử dụng lực lượng lao động khổng lồ này cũng xảy ra vào thời nhà Tùy. Theo số liệu, hai thế hệ cai trị nhà Tùy đã mất 28 năm để triển khai gần 2 triệu lực lượng lao động để xây dựng Vạn Lý Trường Thành ở vùng biên giới. Nếu so sánh, Vạn Lý Trường Thành khó xây hơn Kim tự tháp về số lượng người và vị trí. Chỉ có điều, độ khó của việc xây dựng Kim tự tháp và Vạn Lý Trường Thành vẫn không thể so sánh được, do sự sai khác về thời điểm và kỹ thuật xây dựng như đã nêu ở trên. Dù công trình nào khó hơn thì đó cũng là kết tinh của sức lao động của người xưa, bao hàm cả trí tuệ và sự cần cù lao động của người xưa. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm/VTV24.

