Tuyên bố sốc về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

Theo chuyên gia NASA - giáo sư Silvano P. Colombano, người ngoài hành tinh có thể đã đến thăm Trái đất nhưng con người không nhận ra họ. Lý do là vì người ngoài hành tinh có kích thước "cực kỳ nhỏ". Giáo sư Colombano cho biết thêm người ngoài hành tinh có thể trông rất khác so với những gì mà chúng ta vẫn thường nghĩ đến. Người ngoài hành tinh "siêu thông minh" sở hữu công nghệ mà còn người thậm chí không thể tưởng tượng được. Thậm chí, ông Colombano còn cho rằng người ngoài hành tinh có thể sở hữu khả năng du hành giữa các vì sao. Giáo sư Colombano cho hay nền văn minh của nhân loại mới bắt đầu cách đây khoảng 10.000 năm. Thế nhưng, con người đạt được những thành tựu khoa học có tính đột phá lại chỉ trong 500 năm qua. Đây là lý do cho thấy chúng ta có thể tụt hậu hàng triệu lần so với người ngoài hành tinh. Do vậy, con người có thể phải mất hàng nghìn năm nữa mới đuổi kịp người ngoài hành tinh. Những khám phá gần đây của các chuyên gia về những hành tinh giống Trái Đất thông qua kính thiên văn vũ trụ Kepler đã mang đến nhiều hy vọng cho nghiên cứu không gian trong tương lai. Trên thực tế, NASA từ lâu đã đầu tư vào chương trình "Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất". Tuy nhiên, cho đến nay, cơ quan này chưa bao giờ có xác nhận chính thức về người ngoài hành tinh. Mời độc giả xem video: Thụy Sỹ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14).

