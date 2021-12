Tuyên bố sốc: "Người ngoài hành tinh có thật, từng cứu Trái đất"

Phi hành gia Edgar Mitchell trở thành người thứ 6 bước trên Mặt Trăng năm 1971 sau chuyến bay trên tàu Apollo 14 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Trên đường quay trở lại từ Mặt trăng, ông trải qua một hiện tượng tâm linh kỳ bý. Kể từ đó ông dành cuộc đời mình cho việc chứng minh sự tồn tại của cuộc sống ngoài Trái đất. Theo Mitchell, trước đây người ngoài hành tinh đã cứu nhân loại khỏi chiến tranh hạt nhân và khẳng định tòa thánh Vatican che giấu sự thật về một chủng tộc ngoài hành tinh đang cố gắng chia sẻ những bí mật về nguồn năng lượng mới. Mitchell tin chắc chính phủ Mỹ đang che đậy vụ scandal Roswell, theo đó, một phi thuyền hình chiếc đĩa được cho là đã va vào một thị trấn nhỏ ở New Mexico. Lý do ông đưa ra cho sự che đậy này là vì Mỹ không biết người ngoài hành tinh có thân thiện hay và không muốn Liên Xô biết đến thông tin này. Gordon Cooper là một trong bảy phi hành gia đầu tiên của dự án sao Thủy, một chương trình không gian có người lái đầu tiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phi thuyền của các phi hành gia này được kiểm soát tự động thay vì được các du hành gia bên trong điều khiển. Cooper cho biết ông từng trông thấy một chiếc UFO bay qua Đức năm 1951. Ông cũng khẳng định từng trông thấy người ngoài hành tinh ở một căn cứ không quân thử nghiệm của Mỹ. “Theo ý kiến của tôi, họ (ý nói chính phủ) lo lắng về sự hoang mang của dư luận nên đã không nói sự thật về nó. Sau đó lại thêm một lời nói dối để che dấu lời nói dối trước đó”. Deke Slayton cũng tham gia sứ mệnh Project Mercury và sau này trở thành Giám đốc điều hành phi đoàn bay của NASA. Ông từng báo cáo trông thấy UFO năm 1951. “Nó trông giống một chiếc đĩa đứng ở góc 45 độ. Tôi không có máy ảnh nếu không tôi đã bấm vài kiểu. Vào lúc đó, vì bất kỳ lý do gì, nó chỉ là cất cánh và tăng độ cao rồi biến mất”. Slayton được chẩn đoán có khối u não ác tính năm 1992 và qua đời ở tuổi 69 vào ngày 13/6/1993. Brian O'Leary nằm trong danh sách ứng viên cho sứ mệnh đến sao Hỏa của NASA năm 1967 nhưng chương trình bị hoãn sau đó một năm. Một trải nghiệm cận tử ở cuối đời đã làm thay đổi quan điểm của O'Leary về người ngoài hành tinh. Tiến sĩ O’Leary, trở thành giáo sư vật lý tại Đại học Princeton sau khi rời NASA, cho biết: “Có nhiều bằng chứng rằng chúng ta đang được liên lạc. Các nền văn minh ngoài Trái Đất vẫn quan sát chúng ta trong một thời gian dài và sự xuất hiện của họ rất khó giải thích từ bất kỳ quan điểm duy vật truyền thống nào của phương tây”. “Những vị khách này sử dụng công nghệ của ý thức, công nghệ cao và đó cũng là mẫu số chung của những hiện tượng UFO”. Không lâu sau khi được chẩn đoán mắc ung thư ruột, O’Leary qua đời ngày 28/7/2011 tại nhà riêng ở Vilcabamba, Ecuador. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

