Tuyên bố chấn động: "Quái vật hồ Loch Ness chỉ là sản phẩm dàn dựng"?

Quái vật hồ Loch Ness hay con gọi Nessie là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Nó thỉnh thoảng được người dân báo cáo xuất hiện ở hồ Loch Ness, Scotland. Những báo cáo sớm nhất về quái vật bí ẩn xuất hiện tại hồ Loch Ness là vào năm 1933. Căn cứ vào ảnh chụp và lời kể của các nhân chứng, quái vật hồ Loch Ness được mô tả có chiếc cổ dài. Sinh vật bí ẩn này trồi lên khỏi mặt hồ để lộ một phần cơ thể khiến nhiều người kinh ngạc. Từ đây, các chuyên gia suy đoán sinh vật bí ẩn này có cơ thể to lớn và thuộc về một loài mà khoa học chưa biết đến. Vì vậy, trong suốt nhiều thập kỷ qua, nhiều nhà khoa học chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư thực hiện nhiều nghiên cứu, cuộc săn lùng ở hồ Loch Ness để tìm ra sinh vật bí ẩn khiến dư luận tò mò. Tuy nhiên, tất cả mọi nỗ lực đó đều không có kết quả. Nguyên do là bởi các nhà khoa học không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về xương, răng hay ADN của sinh vật bí ẩn nào tại hồ Loch Ness. Theo đó, sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness bị nhiều người hoài nghi cho rằng nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người. Quan điểm này được nhiều người ủng hộ. Một trong những lý do được đưa ra là nếu như quái vật hồ Loch Ness thực sự tồn tại thì nó không thể tránh được máy quét sóng siêu âm của các nhà khoa học. Dù quái vật hồ Loch Ness có thông minh, di chuyển nhanh đến đâu thì nó cũng không thể không một lần bị những máy móc, công nghệ hiện đại của con người phát hiện. Thêm nữa, một số ảnh chụp về quái vật hồ Loch Ness đã được các nhà khoa học chứng minh là giả mạo. Số ảnh đó do một vài người cố tình dàn dựng, chỉnh sửa nhằm tạo ra một sinh vật bí ẩn thu hút sự chú ý của dư luận. Do vậy, quái vật hồ Loch Ness được cho là không hề có thật nên con người có cố gắng tìm kiếm bao nhiêu nhưng sẽ không bao giờ tìm thấy. Mời độc giả xem video: Sinh vật “lạ” cắn phá vườn dừa một cách bí ẩn. Nguồn: HĐT1.

