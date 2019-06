Tử vi thứ ba ngày 11/6/2019 của 12 cung hoàng đạo

1. Bạch Dương (21/3 - 20/4): Bạch Dương có sức sống dồi dào, một nguồn năng lượng bất tận nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm và bình tĩnh. Tuy có lúc vẫn không khống chế được bản thân và tạo ra một số sai lầm đáng tiếc nhưng nhìn chung mọi việc trong ngày vẫn khá ổn. Cũng nhờ nguồn năng lượng dồi dào mà Bạch Dương cảm thấy hứng khởi, nhiều ý tưởng sáng tạo hơn, có lợi cho người theo đuổi ngành nghệ thuật, quảng cáo, sáng tác.



Hi vọng rằng bạn có thể phát huy tối đa năng lực, tập trung phát triển và đạt thành tựu cao. Bạch Dương có khuynh hướng tự do, theo đuổi ái tình rõ ràng, nên khi thích ai đó thì bạn sẽ không ngần ngại bày tỏ và chinh phục đối phương, thế nhưng đừng cố chấp quá kẻo họ lại nghĩ bạn là kẻ bám đuôi phiền phức. Con số may mắn: 15, 22. Màu sắc may mắn: đỏ, nâu.

2. Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Kim Ngưu sẽ trải qua một ngày an toàn và dễ chịu, công việc suôn sẻ, gặp nhiều thuận lợi hơn so với dự tính. Mọi nhiệm vụ và kế hoạch đề ra từ trước đó cũng không cần phải lo lắng nhiều, tiến độ ổn định và thành quả như ý.



Thế nhưng khi Kim Ngưu an toàn quá thì lại mất đi sức chiến đấu vốn có, bạn không làm chủ được bản thân nhất là trong vấn đề chi tiêu hoặc đầu tư không sáng suốt khiến nguồn thu bị hạn chế.



Là một trong những chòm sao mê tiền nhất thì điều này hẳn chẳng dễ chịu chút nào. Tình cảm không như ý vì tính yếu đuối, phụ thuộc của bạn nổi lên, Ngưu chan không làm chủ được mối quan hệ và bị nửa kia lấn lướt. Với kiểu lụy tình quá của bạn cũng là một cái tội đó. Con số may mắn: 6, 21. Màu sắc may mắn: tím, vàng. 3. Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử có nhiều việc và nhiều áp lực. Nhưng hôm nay bạn cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn vì bạn đã làm mọi việc rất tốt. Dù bạn bè hay đồng nghiệp của bạn có bàn tán về những chuyện trên trời dưới đất như thế nào thì bạn vẫn cứ chỉ chú tâm vào phần việc của mình. Song Tử cảm thấy không vui trong tình yêu. Có lẽ đã lâu rồi hai người không còn những cảm xúc ban đầu khi yêu, không còn những lời ngọt ngào nồng ấm. Cũng đã rất lâu rồi tình yêu của bạn đã quá lâu không được “hâm nóng” bằng ngọn lửa yêu thương. Dù “lý do to hơn mục đích” rằng đó là vì chỉ muốn người yêu là của bạn và vì bạn yêu người ấy quá nhiều… nhưng chốt lại bạn chỉ làm người đối phương thấy mệt mỏi hơn với tình yêu đang dần nguội lạnh mà thôi. Con số may mắn: 35, 10. Màu sắc may mắn: đỏ, xanh. 4. Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải trở nên hơi nóng tính, nhưng không bị mất đi lý trí. Bản chất của chòm sao này vẫn là hiền hòa, dù có xung đột nho nhỏ với người thân hay người yêu thì bạn cũng không bị ảnh hưởng cho lắm. Về phần công việc có phần hòa hoãn hơn, Cự Giải có thể nghỉ ngơi thoải mái vì mọi sự đều đã đâu vào đấy. Điềm báo trong ngày là bạn sẽ nhận được tin vui do đồng nghiệp báo, các kế hoạch trong tuần tới đã sẵn sàng và chỉ cần bắt tay vào thực hiện. Bạn là người có trách nhiệm nên cuộc sống rất quy củ nhưng có phần nhàm chán vô vị. Con số may mắn: 32, 14. Màu sắc may mắn: da cam, đỏ. 5. Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử gặp chuyện buồn trong tình cảm, gia đình phản đối mối quan hệ của bạn và người ấy, đôi bên không ai chịu nhượng bộ và thấu hiểu nhau nên xung đột khó tránh khỏi. Bạn cảm thấy mình thật bất lực khi phải điều tiết mối quan hệ này. Suy nghĩ nhiều nên sức khỏe của Sư Tử giảm sút, bạn dễ cáu gắt, mệt mỏi và rơi vào trạng thái trầm cảm. Chính sự phủ nhận và xa lánh của người nhà đã khiến chòm sao kiêu ngạo này cảm thấy thật mất mặt và chỉ muốn trốn tránh đi thật xa. May mắn là ngoài những giây phút rối trí thì bạn vẫn khá tự chủ và có thể kiểm soát được hành vi vủa mình. Hãy giải quyết từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng quá tiêu cực nhé. Con số may mắn: 8, 30. Màu sắc may mắn: đỏ, tím. 6. Xử Nữ (23/8 - 22/9): Khối lượng công việc của Xử Nữ khá nhiều. Hôm nay bạn có rất nhiều thứ chưa thể giải quyết song ngay đươc. Trên thực tế, bạn biết mình sẽ có quá nhiều việc phải làm trong suốt một tuần và tám tiếng mỗi ngày ở văn phòng. Nhưng cứ đến thứ Hai thì đầu óc lại rỗng tuếch. Tốt nhất, hãy lên danh sách việc cần làm cho thứ ba vào tối ngày thứ hai và hoặc ngay khi ngồi vào bàn Hôm nay là một ngày đẹp trời nên sau giờ làm việc bạn có thể ra ngoài và đừng nên giam mình ở trong. Tản bộ ở những nơi không khí trong lành như công viên sẽ giúp bạn thư giãn hơn rất nhiều. Con số may mắn: 4, 13. Màu sắc may mắn: đen, xám. 7. Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình khá chông chênh với những cảm xúc của bản thân. Rõ ràng là tình cảm cuộn trào, muốn bày tỏ hết lòng với người đó nhưng lại không dám, cứ do dự chần chừ sợ mất mặt, sợ bị từ chối. Đắn đo nửa ngày mà Thiên Bình cũng chẳng thu hoạch được kết quả nào, vì vậy hãy chấn chỉnh bản thân thật kỹ càng đi nhé, đừng để khi đứng trước người ấy lại ấp úng. Còn nếu không đủ can đảm tỏ tình trước mặt thì hãy viết thư hoặc tặng quà, cũng là một ý hay đấy. Hôm nay, không phải là ngày tốt để bạn đi xa, nếu muốn thư giãn hãy chọn địa điểm gần một chút để đảm bảo an toàn. Đừng quên quan sát thật kỹ khi tham gia giao thông để tránh những va chạm không đáng có. Con số may mắn: 16, 21. Màu sắc may mắn: xanh, trắng. 8. Bọ Cạp (23/10 - 22/11): Bọ Cạp đã hoàn thành xong tất cả công việc cần làm trước nên bạn định dành cho mình một phút thư giãn. Nhưng có vẻ moi chuyện chẳng đơn giản chút nào. Một số việc đột ngột ập đến khiến bạn cảm thấy lung túng và phải mất thêm chút thời gian vào cuối ngày để hoàn thành công việc. Chuyện tình cảm của Bọ Cạp không có gì biến động. Bạn bên ngoài là một người mạnh mẽ nhưng trong lòng lại đầy những nỗi lo sợ, sự yếu đuối và thương tổn. Cứ cố chịu đựng để không làm đối phương phải buồn lòng khiến cho bạn càng ngày càng trầm uất hơn. Vì vậy hãy thử một lần nói ra những suy nghĩ và mong muốn của bạn với người ấy. Con số may mắn: 28, 16. Màu sắc may mắn: hồng, da cam. 9. Nhân Mã (22/11 - 22/12): Nhân Mã đã không thể dậy sớm như mong muốn. Có lẽ những ngày nghỉ cuối tuần đã làm bạn cảm thấy mệt mỏi sau những cuộc vui khuya muộn. Một lời khuyên cho bạn là nên chon trang phục phù hợp, chỉnh tề cho ngày đầu tuần cũng là một trong những cách đơn giản và hiệu quả để tạo cảm xúc hứng khởi trong công việc. Sức khỏe của Nhân Mã ngày hôm nay tương đối tốt. Bình thường bạn ăn uống đều đặn, đúng bữa, ngủ đúng giờ và đủ giấc rồi, nên hôm nay tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn bên ngoài. Con số may mắn: 33, 17. Màu sắc may mắn: đỏ, xanh. 10. Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết chào đón ngày mới với nguồn sức khỏe dồi dào, tinh thần sảng khoái và trí tuệ minh mẫn. Bạn hăng hái, vui chơi hay làm việc đều thuận lợi, buổi chiều hãy ra ngoài để thay đổi không khí nhé nhừng vùi mình ở nhà làm thêm cả ngày. Bạn đang có một công việc thuận lợi với nguồn thu nhập tốt, vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không sắm cho mình một món đồ yêu thích như đôi giày mới? Nó không chỉ mang tới niềm vui mà còn là động lực khiến bạn yêu đời và chăm lo cho bản thân tốt hơn. Dù vận trình cả ngày tốt như vậy nhưng Ma kết cũng khó tránh khỏi có điềm buồn về tình cảm, hãy lưu ý nhé. Dù sự thật và lời bạn nói rất đúng nhưng nó có thể khiến đối phương bị tổn thương, nói giảm nói tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đừng thẳng thừng quá mà khiến quan hệ hai người trở nên xấu đi. Con số may mắn: 25, 9. Màu sắc may mắn: xám, trắng. 11. Bảo Bình (20/1 - 18/2): Cuộc sống của Bảo Bình hôm nay toàn là công việc. Bạn là người làm việc rất có trách nhiệm nên bất cứ khi nào công việc chưa hoàn thành hoặc không được như mong muốn là bạn cảm thấy không yên tâm. Nhưng hôm nay bạn đã làm rất tốt rồi nên cứ hãy vui vẻ và nghỉ ngơi thư giãn. Thời gian gần đây bạn khá chủ quan trong vấn đề tài chính bởi bạn mới được lĩnh một khoản tiền thưởng kha khá cho thành tích làm việc trong tháng trước nên mua sắm có phần mạnh tay. Con số may mắn: 27, 45. Màu sắc may mắn: đỏ, nâu. 12. Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư khá nóng tính, điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn và các đồng nghiệp xung quanh. Tuy nhiên đối với những người liên tục làm phiền bạn bằng những câu chuyện vô bổ, cứ thẳng thắn đáp trả. Bạn nên cho đối phương biết rằng không phải ai cũng có thì giờ rảnh rỗi như vậy. Tình cảm của Song Ngư và người ấy khá êm đẹp. Tuy nhiên bạn lại có xu hướng nguội lạnh tình cảm dành cho đối phương, bạn ít khi gọi điện, ít khi muốn trò chuyện hơn với người ấy. Đừng để tình trạng này diễn ra quá lâu nhé nếu thực lòng yêu thương họ, đừng để họ phải cô độc một mình. Con số may mắn: 22, 19. Màu sắc may mắn: xanh, vàng. * Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

1. Bạch Dương (21/3 - 20/4): Bạch Dương có sức sống dồi dào, một nguồn năng lượng bất tận nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm và bình tĩnh. Tuy có lúc vẫn không khống chế được bản thân và tạo ra một số sai lầm đáng tiếc nhưng nhìn chung mọi việc trong ngày vẫn khá ổn. Cũng nhờ nguồn năng lượng dồi dào mà Bạch Dương cảm thấy hứng khởi, nhiều ý tưởng sáng tạo hơn, có lợi cho người theo đuổi ngành nghệ thuật, quảng cáo, sáng tác.



Hi vọng rằng bạn có thể phát huy tối đa năng lực, tập trung phát triển và đạt thành tựu cao. Bạch Dương có khuynh hướng tự do, theo đuổi ái tình rõ ràng, nên khi thích ai đó thì bạn sẽ không ngần ngại bày tỏ và chinh phục đối phương, thế nhưng đừng cố chấp quá kẻo họ lại nghĩ bạn là kẻ bám đuôi phiền phức. Con số may mắn: 15, 22. Màu sắc may mắn: đỏ, nâu.

2. Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Kim Ngưu sẽ trải qua một ngày an toàn và dễ chịu, công việc suôn sẻ, gặp nhiều thuận lợi hơn so với dự tính. Mọi nhiệm vụ và kế hoạch đề ra từ trước đó cũng không cần phải lo lắng nhiều, tiến độ ổn định và thành quả như ý.



Thế nhưng khi Kim Ngưu an toàn quá thì lại mất đi sức chiến đấu vốn có, bạn không làm chủ được bản thân nhất là trong vấn đề chi tiêu hoặc đầu tư không sáng suốt khiến nguồn thu bị hạn chế.



Là một trong những chòm sao mê tiền nhất thì điều này hẳn chẳng dễ chịu chút nào. Tình cảm không như ý vì tính yếu đuối, phụ thuộc của bạn nổi lên, Ngưu chan không làm chủ được mối quan hệ và bị nửa kia lấn lướt. Với kiểu lụy tình quá của bạn cũng là một cái tội đó. Con số may mắn: 6, 21. Màu sắc may mắn: tím, vàng. 3. Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử có nhiều việc và nhiều áp lực. Nhưng hôm nay bạn cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn vì bạn đã làm mọi việc rất tốt. Dù bạn bè hay đồng nghiệp của bạn có bàn tán về những chuyện trên trời dưới đất như thế nào thì bạn vẫn cứ chỉ chú tâm vào phần việc của mình. Song Tử cảm thấy không vui trong tình yêu. Có lẽ đã lâu rồi hai người không còn những cảm xúc ban đầu khi yêu, không còn những lời ngọt ngào nồng ấm. Cũng đã rất lâu rồi tình yêu của bạn đã quá lâu không được “hâm nóng” bằng ngọn lửa yêu thương. Dù “lý do to hơn mục đích” rằng đó là vì chỉ muốn người yêu là của bạn và vì bạn yêu người ấy quá nhiều… nhưng chốt lại bạn chỉ làm người đối phương thấy mệt mỏi hơn với tình yêu đang dần nguội lạnh mà thôi. Con số may mắn: 35, 10. Màu sắc may mắn: đỏ, xanh. 4. Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải trở nên hơi nóng tính, nhưng không bị mất đi lý trí. Bản chất của chòm sao này vẫn là hiền hòa, dù có xung đột nho nhỏ với người thân hay người yêu thì bạn cũng không bị ảnh hưởng cho lắm. Về phần công việc có phần hòa hoãn hơn, Cự Giải có thể nghỉ ngơi thoải mái vì mọi sự đều đã đâu vào đấy. Điềm báo trong ngày là bạn sẽ nhận được tin vui do đồng nghiệp báo, các kế hoạch trong tuần tới đã sẵn sàng và chỉ cần bắt tay vào thực hiện. Bạn là người có trách nhiệm nên cuộc sống rất quy củ nhưng có phần nhàm chán vô vị. Con số may mắn: 32, 14. Màu sắc may mắn: da cam, đỏ. 5. Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử gặp chuyện buồn trong tình cảm, gia đình phản đối mối quan hệ của bạn và người ấy, đôi bên không ai chịu nhượng bộ và thấu hiểu nhau nên xung đột khó tránh khỏi. Bạn cảm thấy mình thật bất lực khi phải điều tiết mối quan hệ này. Suy nghĩ nhiều nên sức khỏe của Sư Tử giảm sút, bạn dễ cáu gắt, mệt mỏi và rơi vào trạng thái trầm cảm. Chính sự phủ nhận và xa lánh của người nhà đã khiến chòm sao kiêu ngạo này cảm thấy thật mất mặt và chỉ muốn trốn tránh đi thật xa. May mắn là ngoài những giây phút rối trí thì bạn vẫn khá tự chủ và có thể kiểm soát được hành vi vủa mình. Hãy giải quyết từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng quá tiêu cực nhé. Con số may mắn: 8, 30. Màu sắc may mắn: đỏ, tím. 6. Xử Nữ (23/8 - 22/9): Khối lượng công việc của Xử Nữ khá nhiều. Hôm nay bạn có rất nhiều thứ chưa thể giải quyết song ngay đươc. Trên thực tế, bạn biết mình sẽ có quá nhiều việc phải làm trong suốt một tuần và tám tiếng mỗi ngày ở văn phòng. Nhưng cứ đến thứ Hai thì đầu óc lại rỗng tuếch. Tốt nhất, hãy lên danh sách việc cần làm cho thứ ba vào tối ngày thứ hai và hoặc ngay khi ngồi vào bàn Hôm nay là một ngày đẹp trời nên sau giờ làm việc bạn có thể ra ngoài và đừng nên giam mình ở trong. Tản bộ ở những nơi không khí trong lành như công viên sẽ giúp bạn thư giãn hơn rất nhiều. Con số may mắn: 4, 13. Màu sắc may mắn: đen, xám. 7. Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình khá chông chênh với những cảm xúc của bản thân. Rõ ràng là tình cảm cuộn trào, muốn bày tỏ hết lòng với người đó nhưng lại không dám, cứ do dự chần chừ sợ mất mặt, sợ bị từ chối. Đắn đo nửa ngày mà Thiên Bình cũng chẳng thu hoạch được kết quả nào, vì vậy hãy chấn chỉnh bản thân thật kỹ càng đi nhé, đừng để khi đứng trước người ấy lại ấp úng. Còn nếu không đủ can đảm tỏ tình trước mặt thì hãy viết thư hoặc tặng quà, cũng là một ý hay đấy. Hôm nay, không phải là ngày tốt để bạn đi xa, nếu muốn thư giãn hãy chọn địa điểm gần một chút để đảm bảo an toàn. Đừng quên quan sát thật kỹ khi tham gia giao thông để tránh những va chạm không đáng có. Con số may mắn: 16, 21. Màu sắc may mắn: xanh, trắng. 8. Bọ Cạp (23/10 - 22/11): Bọ Cạp đã hoàn thành xong tất cả công việc cần làm trước nên bạn định dành cho mình một phút thư giãn. Nhưng có vẻ moi chuyện chẳng đơn giản chút nào. Một số việc đột ngột ập đến khiến bạn cảm thấy lung túng và phải mất thêm chút thời gian vào cuối ngày để hoàn thành công việc. Chuyện tình cảm của Bọ Cạp không có gì biến động. Bạn bên ngoài là một người mạnh mẽ nhưng trong lòng lại đầy những nỗi lo sợ, sự yếu đuối và thương tổn. Cứ cố chịu đựng để không làm đối phương phải buồn lòng khiến cho bạn càng ngày càng trầm uất hơn. Vì vậy hãy thử một lần nói ra những suy nghĩ và mong muốn của bạn với người ấy. Con số may mắn: 28, 16. Màu sắc may mắn: hồng, da cam. 9. Nhân Mã (22/11 - 22/12): Nhân Mã đã không thể dậy sớm như mong muốn. Có lẽ những ngày nghỉ cuối tuần đã làm bạn cảm thấy mệt mỏi sau những cuộc vui khuya muộn. Một lời khuyên cho bạn là nên chon trang phục phù hợp, chỉnh tề cho ngày đầu tuần cũng là một trong những cách đơn giản và hiệu quả để tạo cảm xúc hứng khởi trong công việc. Sức khỏe của Nhân Mã ngày hôm nay tương đối tốt. Bình thường bạn ăn uống đều đặn, đúng bữa, ngủ đúng giờ và đủ giấc rồi, nên hôm nay tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn bên ngoài. Con số may mắn: 33, 17. Màu sắc may mắn: đỏ, xanh. 10. Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết chào đón ngày mới với nguồn sức khỏe dồi dào, tinh thần sảng khoái và trí tuệ minh mẫn. Bạn hăng hái, vui chơi hay làm việc đều thuận lợi, buổi chiều hãy ra ngoài để thay đổi không khí nhé nhừng vùi mình ở nhà làm thêm cả ngày. Bạn đang có một công việc thuận lợi với nguồn thu nhập tốt, vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không sắm cho mình một món đồ yêu thích như đôi giày mới? Nó không chỉ mang tới niềm vui mà còn là động lực khiến bạn yêu đời và chăm lo cho bản thân tốt hơn. Dù vận trình cả ngày tốt như vậy nhưng Ma kết cũng khó tránh khỏi có điềm buồn về tình cảm, hãy lưu ý nhé. Dù sự thật và lời bạn nói rất đúng nhưng nó có thể khiến đối phương bị tổn thương, nói giảm nói tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đừng thẳng thừng quá mà khiến quan hệ hai người trở nên xấu đi. Con số may mắn: 25, 9. Màu sắc may mắn: xám, trắng. 11. Bảo Bình (20/1 - 18/2): Cuộc sống của Bảo Bình hôm nay toàn là công việc. Bạn là người làm việc rất có trách nhiệm nên bất cứ khi nào công việc chưa hoàn thành hoặc không được như mong muốn là bạn cảm thấy không yên tâm. Nhưng hôm nay bạn đã làm rất tốt rồi nên cứ hãy vui vẻ và nghỉ ngơi thư giãn. Thời gian gần đây bạn khá chủ quan trong vấn đề tài chính bởi bạn mới được lĩnh một khoản tiền thưởng kha khá cho thành tích làm việc trong tháng trước nên mua sắm có phần mạnh tay. Con số may mắn: 27, 45. Màu sắc may mắn: đỏ, nâu. 12. Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư khá nóng tính, điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn và các đồng nghiệp xung quanh. Tuy nhiên đối với những người liên tục làm phiền bạn bằng những câu chuyện vô bổ, cứ thẳng thắn đáp trả. Bạn nên cho đối phương biết rằng không phải ai cũng có thì giờ rảnh rỗi như vậy. Tình cảm của Song Ngư và người ấy khá êm đẹp. Tuy nhiên bạn lại có xu hướng nguội lạnh tình cảm dành cho đối phương, bạn ít khi gọi điện, ít khi muốn trò chuyện hơn với người ấy. Đừng để tình trạng này diễn ra quá lâu nhé nếu thực lòng yêu thương họ, đừng để họ phải cô độc một mình. Con số may mắn: 22, 19. Màu sắc may mắn: xanh, vàng. * Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.