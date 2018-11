Từ ngày 20/11, 3 con giáp sẽ được Thần Tài thổi lộc vào tận cửa

Tuổi Tỵ: Sau ngày 20/11 người tuổi Tỵ sẽ bội thu, tiền bạc rủng rỉnh. Cơ hội để gia tăng thu nhập rất nhiều. Tháng này, thần may mắn dường như luôn phù trợ cho người tuổi Tỵ, con giáp này làm gì cũng thuận, thu nhập cũng rất tốt. Chỉ cần nhiệt tình, nỗ lực và phấn đấu hết mình thì đảm bảo người tuổi Tỵ làm gì cũng tốt.



Do được cát tinh “Long Đức” phù hộ nên con giáp này có cơ hội bộc lộ được hết tài hoa, năng lực của mình. Đồng thời, do được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của con giáp này sẽ phát triển lên một tầng cao mới.



Cùng với đó, các mối quan hệ liên quan đến giao dịch tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng thuận lợi, suôn sẻ. Cơ hội phát tài, kiếm tiền ồ ạt đến với con giáp này khiến cho thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn thời gian trước. Tuổi Dậu: Tháng 11 dương lịch là thời điểm mà tài chính của người tuổi Dậu khá ổn định và đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, con giáp này trong tháng càng phải đi xa thì càng có được thêm nhiều tài lộc. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay tự mình đứng ra kinh doanh thì cũng đều có tiền bạc về tay. Những người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có thể do bạn được tăng lương tăng thưởng, cũng có thể thu nhập đến thêm từ nghề tay trái. Nói chung là không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi. Người làm kinh doanh nên chú ý sức khỏe, trong tháng bận rộn làm ăn, lợi nhuận thu về tăng gấp bội nhưng công sức bỏ ra cũng không ít, đừng để mình bị ốm vào lúc làm ăn đang vào cầu. Tuổi Ngọ: Có thể nói, trong tháng này, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Công danh vượng phát, sự nghiệp hanh thông, tiền đồ rộng mở nên vận tài lộc của con giáp này không thể kém cỏi được. Dù là người làm công ăn lương hay dân kinh doanh buôn bán cũng thu về tiền bạc đầy tay, thoải mái tiêu pha chẳng lo thiếu thốn. Thần tài đã chiếu cố để họ làm ăn buôn bán phát tài, tìm ra được những nguồn hàng dồi dào, cũng không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh. Theo tử vi, cuối tháng 11, cụ thể là sau ngày 20/11 là thời điểm mà người tuổi Ngọ làm trong lĩnh vực kinh doanh được bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt. Tuy nhiên, Ngọ nên chú ý lựa chọn đối tác làm ăn đáng tin cậy. Cẩn trọng và kĩ lưỡng tìm hiểu thông tin trước khi quyết định hợp tác sẽ giúp bạn giảm thiểu bớt những nguy cơ bị lừa gạt. (Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!)

Tuổi Tỵ: Sau ngày 20/11 người tuổi Tỵ sẽ bội thu, tiền bạc rủng rỉnh. Cơ hội để gia tăng thu nhập rất nhiều. Tháng này, thần may mắn dường như luôn phù trợ cho người tuổi Tỵ, con giáp này làm gì cũng thuận, thu nhập cũng rất tốt. Chỉ cần nhiệt tình, nỗ lực và phấn đấu hết mình thì đảm bảo người tuổi Tỵ làm gì cũng tốt.



Do được cát tinh “Long Đức” phù hộ nên con giáp này có cơ hội bộc lộ được hết tài hoa, năng lực của mình. Đồng thời, do được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của con giáp này sẽ phát triển lên một tầng cao mới.



Cùng với đó, các mối quan hệ liên quan đến giao dịch tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng thuận lợi, suôn sẻ. Cơ hội phát tài, kiếm tiền ồ ạt đến với con giáp này khiến cho thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn thời gian trước. Tuổi Dậu: Tháng 11 dương lịch là thời điểm mà tài chính của người tuổi Dậu khá ổn định và đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, con giáp này trong tháng càng phải đi xa thì càng có được thêm nhiều tài lộc. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay tự mình đứng ra kinh doanh thì cũng đều có tiền bạc về tay. Những người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có thể do bạn được tăng lương tăng thưởng, cũng có thể thu nhập đến thêm từ nghề tay trái. Nói chung là không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi. Người làm kinh doanh nên chú ý sức khỏe, trong tháng bận rộn làm ăn, lợi nhuận thu về tăng gấp bội nhưng công sức bỏ ra cũng không ít, đừng để mình bị ốm vào lúc làm ăn đang vào cầu. Tuổi Ngọ: Có thể nói, trong tháng này, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Công danh vượng phát, sự nghiệp hanh thông, tiền đồ rộng mở nên vận tài lộc của con giáp này không thể kém cỏi được. Dù là người làm công ăn lương hay dân kinh doanh buôn bán cũng thu về tiền bạc đầy tay, thoải mái tiêu pha chẳng lo thiếu thốn. Thần tài đã chiếu cố để họ làm ăn buôn bán phát tài, tìm ra được những nguồn hàng dồi dào, cũng không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh. Theo tử vi, cuối tháng 11, cụ thể là sau ngày 20/11 là thời điểm mà người tuổi Ngọ làm trong lĩnh vực kinh doanh được bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt. Tuy nhiên, Ngọ nên chú ý lựa chọn đối tác làm ăn đáng tin cậy. Cẩn trọng và kĩ lưỡng tìm hiểu thông tin trước khi quyết định hợp tác sẽ giúp bạn giảm thiểu bớt những nguy cơ bị lừa gạt. (Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!)