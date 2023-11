Từ Hi Thái hậu, Hòa Thân chung sở thích nào khiến thiên hạ choáng váng?

Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là mẹ đẻ của vua Đồng Trị. Ngay cả khi Hoàng đế Đồng Trị và Quang Tự còn tại vị, Từ Hi Thái hậu nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Không những vậy, vị thái hậu này còn có cuộc sống cực xa hoa. Trong số này, Từ Hi Thái hậu có niềm đam mê lớn đối với ngọc trai. Bà sở hữu rất nhiều loại ngọc trai quý hiếm có kích thước khác nhau. Theo một số ghi chép, Từ Hi Thái hậu không chỉ dùng ngọc trai làm trang sức, đính lên trang phục mà còn đem chúng nghiền nhỏ thành bột để bôi lên mặt giúp nhan sắc mãi trẻ trung, xinh đẹp. Từ Hi Thái hậu còn thỉnh thoảng hòa bột ngọc trai với nước ấm để uống nhằm bổ sung canxi cho xương chắc khỏe. Ngay cả khi Từ Hi Thái hậu qua đời, nhiều ngọc trai được chôn cất cùng bà. Theo quyển "Ái nguyệt hiên bút ký", 12.604 viên ngọc trai được chôn cất cùng Từ Hi Thái hậu. Ngoài ra, vị thái hậu này còn mặc áo liệm có đính 420 viên ngọc trai cỡ lớn, 1.000 viên ngọc trai cỡ trung bình, 1.500 viên ngọc trai cỡ nhỏ và 1.135 viên đá quý các loại. Tiếp đến, di hài Từ Hi Thái hậu đeo 2 chuỗi trang sức được làm từ 800 viên ngọc trai. Tấm đệm thêu hoa sen trong lăng mộ của bà được trang trí bằng 2.400 viên ngọc trai và chiếc chăn phủ trên di hài Lão Phật Gia đính 820 viên ngọc trai. Đặc biệt, trên mũ phượng của Từ Hi Thái hậu có đính một viên ngọc trai to ngang ngửa 1 quả trứng gà, nặng 4,125 lượng. Tương truyền nó có giá trị lên tới 20 triệu lượng bạc (tương đương gần 6.000 tỷ đồng). Điều bất ngờ là Hòa Thân (1750 - 1799) cũng có chung sở thích xa hoa với Từ Hi Thái hậu. Là đại thần dưới thời vua Càn Long, Hòa Thân dùng đủ mọi thủ đoạn vơ vét, làm giàu cho bản thân như tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức... Theo một số sử gia, đệ nhất tham quan Hòa Thân sở hữu khối tài sản khổng lồ chỉ đứng sau hoàng đế. Với khối tài sản khổng lồ, Hòa Thân có lối sống xa hoa với nhiều sở thích đắt tiền. Trong số đó, tham quan này rất thích ngọc trai. Y sẵn sàng chi 8.000 lạng bạc (tương đương 6 triệu đồng hiện nay) mua mỗi viên ngọc trai thượng hạng để trưng bày, ngắm mỗi ngày. Ngoài ra, Hòa Thân cũng nghiền những viên ngọc trai nhỏ thành bột rồi hòa với nước uống vào mỗi buổi sáng. Hòa Thân tin rằng nếu duy trì thói quen này thì sẽ có cơ thể khỏe mạnh và duy trì sự minh mẫn. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

