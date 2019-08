Từ giờ đến cuối năm 2020: Top con giáp được Ngọc Hoàng sủng ái, giàu sang chói lòa

Tuổi Dần: Vận thế của người tuổi Dần trước đây không tốt, lại chịu ảnh hưởng của hung tinh nên gặp nhiều xui xẻo. Con giáp này có muốn kiếm tiền cũng không kiếm được do tài vận kém và thời vận chưa đến. Ba tháng cuối năm 2020, người tuổi Dần được sao Thiên Giải soi chiếu, nên vận thế đảo chiều. Thời gian này người tuổi Dần rất may mắn, tiền tích lũy không ngừng gia tăng, cuộc sống thì thuận lợi suôn sẻ, công việc thăng tiến. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân, không ai đoán đúng được con giáp nay đang buồn hay vui. Ba tháng cuối năm 2020, do được phúc tinh phù hộ, nên phúc khí của người tuổi Ngọ rất lớn. Điều này giúp cho chính tài và hoạnh tài của con giáp này không ngừng gia tăng. Người tuổi Ngọ sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, phát tài nhưng cũng cần chú ý có sự chọn lọc kỹ càng trong việc đầu tư. Tuổi Mão: Người tuổi Mão rất thành thật, và luôn tràn ngập hi vọng vào tương lai. Thời gian cuối năm, người tuổi Mão được sao “Quốc Ấn” soi chiếu nên vận thế vô cùng khởi sắc. Phúc khí và tài khí luôn bao quanh người tuổi Mão nên sẽ có cơ hội tăng lương hoặc tìm được một công việc mới với mức thù lao kếch xù nhưng cần chú ý dù công việc có bận đến đâu cũng cần quan tâm đến sức khỏe bản thân. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn trong thời gian cuối năm nếu không bỏ lỡ cơ hội thì vận thế sẽ có sự đảo chiều tích cực, tất cả mọi thứ đều đi lên và vô cùng thuận lợi. Chỉ cần mạnh dạn, xông pha thì việc kiếm được một khoản tiền lớn là điều nắm chắc trong tầm tay của con giáp này. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

