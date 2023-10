Trước Rằm tháng 9 Âm: 3 tuổi như Rồng cưỡi mây, giàu sang bám gót

1. Tuổi Hợi. Con giáp tuổi Hợi đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn, rất quyết đoán và có tham vọng. Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Hợi ngày càng phát đạt hơn. Tử vi học cho biết, trước Rằm tháng 9 Âm 1 tuần là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Hợi làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng. Thời điểm này người tuổi Hợi liên tục được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát đạt, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người tuổi Hợi nếu như đang làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. 2. Tuổi Mão. Những người tuổi Mão có thể chịu đựng được thử thách. Họ không thích tranh luận với người khác, bù lại con giáp này rất nghiêm khắc và tỉ mỉ. Trong giai đoạn trước, họ đã phải chịu rất nhiều áp lực và giải quyết đủ mọi khó khăn. Tuy nhiên, bước sang tháng 9 Âm lịch, đặc biệt là thời điểm trước Rằm tháng 9, người tuổi Mão sẽ được kết bạn với những quý nhân và cao nhân có thể đem lại cho họ may mắn kéo dài. Từ đó, họ cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời. Đây là cơ hội để tuổi Mão khẳng định được năng lực của mình, nếu thuận lợi nắm bắt thì dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng về thu nhập cá nhân. 3. Tuổi Tuất. Từ nay tới Rằm tháng 9, con giáp tuổi Tuất sẽ có con đường công danh lên cao rực rỡ trong công việc và học tập. Tuổi Tuất có quý nhân chỉ đường, đạt được nhiều thành tựu đột phá ở một số lĩnh vực then chốt mà bản thân đang theo đuổi. Đặc biệt, những người tuổi Tuất có cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Kinh nghiệm cùng với sự nhiệt huyết giúp tuổi Tuất thực hiện tốt những kế hoạch mà mình đang theo đuổi. Cũng chính nhờ vậy mà đến cuối tháng họ sẽ có một khoản thu lớn. (Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm). Mời quý độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền

