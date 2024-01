Trước khi qua đời, Từ Hi ép 100 đứa trẻ làm chuyện động trời nào?

Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) thường được gọi là Từ Hi hoàng thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là mẹ ruột của vua Đồng Trị. Ngay cả khi hoàng đế Đồng Trị và Quang Tự còn tại vị, Từ Hi Thái hậu vẫn nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Với quyền lực lớn trong tay, bà hoàng này có cuộc sống cực kỳ xa hoa và tận hưởng nhiều đặc quyền. Thậm chí, bà còn làm nhiều hành động phi lý trong cuộc đời, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của nhà Thanh. Lúc sinh thời, Từ Hi Thái hậu rất mê tín, bao gồm việc tin rằng tồn tại ma quỷ và thế giới cõi âm. Những đạo sĩ dưới trướng bà đã nói rằng phải tuẫn táng 100 đứa trẻ khoảng 10 tuổi trong lăng mộ thì sau khi qua đời, Từ Hi Thái hậu mới thuận lợi sang thế giới bên kia. Vào thời phong kiến, người Trung Quốc quan niệm những đứa trẻ mang linh hồn thuần khiết sẽ hỗ trợ, bảo vệ cho chủ nhân tránh khỏi ác quỷ, sang thế giới bên kia bình an và tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Tin vào điều này, Từ Hi Thái hậu sai người đi khắp nơi tìm đủ 100 đứa trẻ khoảng 10 tuổi vào cung với lý do là đưa chúng vào cung bầu bạn, vui chơi và hưởng phúc cùng mình. Do đó, cha mẹ của 100 đứa trẻ đã đồng ý cho con vào cung vì cứ ngỡ chúng sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng, không ai có thể ngờ, những đứa trẻ này sẽ có kết cục bi kịch khi bị chôn sống trong lăng mộ của Từ Hi Thái hậu. Không những vậy, Từ Hi Thái hậu còn cho dán thêm rất nhiều bùa yểm để linh hồn của 100 đứa trẻ không thể đầu thai, đời đời kiếp kiếp bảo vệ cho bà ở cõi âm. Sau khi Từ Hi qua đời, lăng mộ của bà bị trộm mộ, toàn bộ châu báu bên trong bị lấy mất. Năm 1980, trong quá trình khảo cổ, các chuyên gia phát hiện thi thể của bà vẫn nguyên vẹn, nhưng toàn bộ đồ trang sức đã bị đánh cắp. Sau xử lý và khử trùng, thi thể của Từ Hi được chôn lạị và bà có thể yên nghỉ. Mời quý độc giả xem thêm video: Cả Từ Hi Thái hậu và Hòa Thân đều phát cuồng với thứ xa xỉ này.

